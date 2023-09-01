Türkiye Kadın Voleybol Milli takımında kimler var? Öne çıkan oyuncular nereli, boyları ve kiloları kaçtır?
Türkiye Kadın Milli takımımız günden güne başarıya koşuyor.Ve gün geçtikçe milli takımımızın oyuncuları gerek kim oldukları gerek boyları kaç ve kaç kilo oldukları hakkında birçok kişi tarafından merak ediliyor.İşte detaylar...
Editör: Nihat Çarboğa
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Başarılı milli voleybolcumuz Melissa vargas aslen Küba doğumlu,Türk voleybolcudur.23 yaşında 1.94 boyunda ve 76 kilodur.
Başarılı milli voleybolcu Ebrar Karakurt Balıkesir doğumludur.23 yaşında 1.96 boyunda 72 kilodur.
Zehra Güneş İstanbul,Kartal'da doğmuştur.1.97 boyunda 88 kilo olan milli voleybolcumuz 24 yaşındadır.Aynı zamanda kulüp olarak Vakıfbank'ta forma giymektedir.
Tecrübeli milli voleybolcumuz Eda Erdem İstanbul doğumlu ve 36 yaşındadır.1.88 boyunda ve 76 kilodur.