Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası Tekirdağ'da sona erdi.

Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası Tekirdağ'da sona erdi.



İsmet İnönü Spor Salonu'nda eleme ve yarı final müsabakalarıyla dün başlayan şampiyona bugün final ve üçüncülük karşılaşmalarıyla tamamlandı.



Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk güreş tarihine geçen Yasemin Adar da mindere çıktı. Yasemin Adar, rakibi Mehtap Gültekin'i yenerek 76 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.



Şampiyonada ayrıca, 50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Aysun Erge, 55 kiloda Bedia Gün, 57 kiloda Mehlika Öztürk, 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 62 kiloda Derya Bayhan, 65 kiloda Aslı Tuğcu, 68 kiloda Buse Tosun, 72 kiloda da Burcu Üğdüler birinciliği elde etti.



Kulüpler bazında ise İstanbul ENKA 205 puanla birincilik, Yalova Tersaneler 140 puanla ikincilik, Kahramanmaraş Kenger de 76 puanla üçüncülük kürsüsüne çıktı.



Şampiyona, dereceye giren sporcular ve kulüplere madalya ve kupalarının verilmesiyle sona erdi.