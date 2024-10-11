Türkiye Karadağ maçı canlı izle! Türkiye Uluslar Ligi maçı TV 8 canlı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Türkiye, ikinci maçında ise İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Türkiye, grupta 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Karadağ ise UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı ilk mücadelede İzlanda'ya deplasmanda 2-0 kaybetmişti. Gruptaki ikinci maçında Galler'i ağırlayan Karadağ, bu maçtan da 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Henüz puanı bulunmayan Karadağ grupta son sırada yer alıyor.

Türkiye'nin Karadağ ile Samsun'daki Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağı mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

TÜRKİYE İLE KARADAĞ 5. KEZ KARŞILAŞACAK

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da karşılaşacağı Karadağ ile 5. kez rakip olacak.

İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

Ay-yıldızlı ekibin rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül 2021'de İstanbul'da oynadığı maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazandı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Podgorica'da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle galip tamamladı. Karadağ'ın tek golü ise Fatos Beciraj'dan geldi.

A MİLLİ TAKIM'DAN SON HABERLER

Karadağ'ı Samsun'da konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen son idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde Karadağ karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. Antrenmana aday kadroda yer alan tüm oyuncular katıldı.

Milli takımda, Galler karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Karadağ'a karşı takımdaki yerini alabilecek.

Ay-yıldızlı ekipte, Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kaleci Berke Özer aday kadroya dahil edildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (ikas Eyüpspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI CANLI İZLE! TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI TV 8 CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye ile Karadağ arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Karadağ maçı, saat 21.45'te başlayacak. Türkiye-Karadağ maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Acun Medya, A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maçlarının yayın haklarını satın almıştı. Türkiye'nin maçları TV 8, TV8,5 ve EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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