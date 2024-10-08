Türkiye - Karadağ maçının hakemi belli oldu! İşte karşılaşmayı yönetecek isim

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi UEFA'dan açıklama geldi. Yapılan açıklmada mücadelede düdük çalacak hakem açıklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye - Karadağ maçının hakemi belli oldu! İşte karşılaşmayı yönetecek isim
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan bu hafta oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Samsun'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Kritik mücadele öncesi UEFA'dan da açıklama geldi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Karadağ maçını İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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