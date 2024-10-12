Türkiye, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti! A Milli Takım liderliğini sürdürdü

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geldi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Türkiye, ikinci maçında ise İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Karadağ ise UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı ilk mücadelede İzlanda'ya deplasmanda 2-0 kaybetmişti. Gruptaki ikinci maçında Galler'i ağırlayan Karadağ, bu maçtan da 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.

Grupta 4 puanla liderlik koltuğunda oturan Türkiye, henüz puanı olmayan ve son sırada yer alan Karadağ ile Samsun'da karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf ay-yıldızlılar oldu. 9. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ortasında ceza sahası içindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Nikic, topu son anda yatarak bloke etti.

Türkiye, 12. dakikada da Merih Demiral ile gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

28. dakikada gole yaklaşan taraf ise konuk ekip Karadağ oldu. Karadağ'ın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Camaj kullandı. Camaj'ın orta-şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere sona erdi.

A Milli Takım ikinci yarıya da hızlı başladı. 53. dakikada Arda Güler'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, top yan direği sıyırarak auta gitti.

Türkiye, 55. dakikada da Orkun Kökçü ile gole yaklatı. Orkun'un ceza sahası yayının üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Nikic'i geçen top direk dibine çarparak oyun alanına geri döndü.

69. dakikada Türkiye öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Yıldız'ın şutunda direk dibine çarparak oyun alanına geri dönen meşin yuvarlağı İrfan Can Kahveci tamamladı ve ay-yıldızlılar 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Türkiye, Karadağ'ı Samsun'da 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Türkiye gruptaki liderliğini sürdürdü. Üç maç sonunda puanı bulunmayan Karadağ ise grupta son sırada yer alıyor.

Gruptaki diğer maçta İzlanda ile Galler karşı karşıya geldi. Bu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

MONTELLA GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karadağ karşılaşmasının zorlu geçeceğini bildiklerine dikkati çeken Montella, "Güzel bir galibiyet aldık. Rakip iyi defans yapan ve kapanan bir ekip, ona rağmen 29 şut attık ve maçı kazanmayı hak ettik. Maçı domine ettik. 70'inci dakikada golü bulduk. Daha önce de bulabilirdik. O dakikadan sonra da maçı domine etmeye devam ettik, pozisyonlar ürettik. Kazandığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Montella, ceza sahasına yapılan ortaların kalitesini artırmak istediklerini belirterek, "Ortalarımızda kalite artırılabilir. Pozisyon almayı da daha iyi yapabilirdik. Kadro kalitemiz gün geçtikçe yükseliyor. İlk 11’i yaparken çok zorlandım. Kalitemiz böyle yükseldikçe, her maç kadro yaparken zorlanacağım." diye konuştu.

Samsun'da oynadıkları 2 maçı da kazandıklarını vurgulayan Montella, "Samsun’da harikulade bir atmosfer vardı. Maç öncesi ve sonrası hiç susmadılar. Herkesin desteğini hissettik. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Onlar için bu galibiyeti aldık. Bir senedir santrfor konusunda konuşuyoruz. Her futbolcu takımımızda gole gidebiliyor. Bugün de kanat oyuncumuz İrfan Can golü buldu. İlla ki bir 9 numara gol atacak diye bir durum yok. Herkesin gol atmasını tercih ederim." dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN LİDERLİK AÇIKLAMASI

Karadağ'ı 1-0 yenen A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu da karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu, rakibi küçümsemediklerini söyledi. Rakibin iyi oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Zor bir zeminde biraz zorlandık. Sonuna kadar inandık sabırla oynadık bugün oyundan kopmamaya çalıştık önemli olan buydu. Golü bulduktan sonra biraz daha rahatladık. Ama en önemlisi tabii ki oyundan düşmemekti. Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Önümüzdeki maç bizim için çok önemli olacak. Tabi Galler'in ve İzlanda'nın beraber kalması bizim için iyi oldu. İzlanda'da zor bir maç bekliyor bizi. Oraya gittim biliyorum soğuk bir havada zor olacak. İnşallah oradan galibiyetle döneriz." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, golü geç atmalarının takımın üzerinde bir baskıya neden olmadığını belirterek, "Bir baskı yaratmadı, eminim ki herkes buradan 4-0 ayrılacağımızı düşünüyordu. Biz o kafayla çıkmadık sahaya. Biz her rakibe saygı duyuyoruz. Biz oyunumuza odaklanmıştık bugün. Tabi zordu bizim için kolay değildi. Şansları bulduk mu, evet bulduk. Ama golleri atamadık. Ama bütün oyunu biz yönlendirdik. Tabi maçın analizini yapacağız. Hocamız eminim bize bazı şeyleri gösterecek. Ama oyuna giren çıkan herkes bugün yüzde 100'ünü verdi. En önemlisi de buydu." şeklinde konuştu.

Grubun diğer maçında Galler ve İzlanda'nın berabere kalmasının kendisi adına iyi olduğunu aktaran Hakan Çalhanoğlu, "Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz, hedefimiz o. Maçtan sonra duyduk berabere kaldıklarını sevindik açıkçası. Ama şunu unutmamak gerekiyor. İzlanda zor bir rakip. Orada da zor bir maç olacağını biliyoruz. O yüzden şimdi dinlenme aşamasına geçeceğiz. Zor bir süreç bizi bekliyor. Ama dediğim gibi ben takıma güveniyorum inanıyoruz güzel bir havamız var. Bu galibiyetten sonra daha da güzel oluyor. İnşallah oradan da en iyi şekilde döneriz. Ben bu gruptan yüzde 90 çıkacağımızı düşünüyorum." dedi.