Türkiye, Kosova'yı Gürsel Aksel'de ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

A Millî Kadın Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde kader maçına çıkıyor! Play-off turunun ilk maçında, 24 Ekim'de Kosova'yı deplasmanda 4-0'lık net bir skorla mağlup eden Millîler, şimdi de büyük avantajla İzmir'e dönüyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda taraftarının önünde oynayacak olan Ay-Yıldızlılar, rövanş maçından da galibiyetle ayrılarak B Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

Form durumu da Millî Takımımızdan yana. Son iki maçını kazanan Türkiye'nin aksine, Kosova son iki maçında galibiyet yüzü göremedi (1B, 1M).

TÜRKİYE - KOSOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milyonların ekran başında destek vereceği bu kritik mücadele, bugün saat 20:00'de başlayacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT SPOR ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Müsabakada Polonyalı hakem M. Diakow düdük çalacak. VAR koltuğunda ise yine Polonya'dan P. Baranowska oturacak.