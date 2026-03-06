Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman yapılacak, eşleşmeler belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan çeyrek final aşamasına taşınırken, futbolseverlerin gözü Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek kura çekimi tarihine çevrildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda bir sonraki tur eşleşmeleri için geri sayım başladı.

Turnuvada yoluna devam eden ekiplerin rakiplerinin belirleneceği kura çekimi, futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Kura torbalarında yer alacak takımlar ve çekimin yayınlanacağı kanal bilgisi, eşleşmelerin netleşmesiyle birlikte spor gündeminin ana maddesi olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminin kesin tarihi henüz resmiyet kazanmadı.

Toplam 8 takımın mücadele edeceği bu turda eşleşmeler, kura çekiminin hemen ardından kamuoyuna duyurulacak.

ZTK çeyrek final kura çekiminin önümüzdeki günler içerisinde TFF tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ÇEYREK FİNAL VE FİNAL TAKVİMİ NETLEŞTİ

Kura çekimi tarihi için bekleyiş sürerken, müsabakaların oynanacağı tarihler önceden ilan edildi. Takvim doğrultusunda çeyrek final heyecanı Nisan ayı sonunda yaşanacak.

Türkiye Kupası çeyrek final maçları ise 21-22-23 Nisan'da yapılacak. Yarı Final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final maçı ise 24 Mayıs tarihinde oynanacak.

ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Galatasaray
Trabzonspor
Beşiktaş
Fenerbahçe
Samsunspor
Konyaspor
Alanyaspor
Gençlerbirliği

Seri başı takımlar

Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor, Konyaspor

Seri başı olmayan takımlar

Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor

