Galatasaray, Sivas'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek kupayı kazandı.

50. dakikada Güray Vural'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

51. dakikada Onyekuru’nun ceza yayı civarından plase vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

53. dakika Barbosa'nın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında müsait durumdaki Lopes’in kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

57. dakikada Akhisarspor öne geçti. Ani gelişen atakta kendi yarı alanından aldığı topla hızla mesafe kateden Güray Vural, Luyindama'dan sıyrıldıktan sonra soldan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği topa hareketlenen Manu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

63. dakikada soldan ceza alanına hareketlenen Linnes, Barbosa ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi. Diagne'nin kullandığı penaltıda kaleci Fatih Öztürk, gole izin vermedi.

72. dakikada Feghouli'nin ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

80. dakikada Galatasaray eşitliği sağladı. Diagne, ceza alanında Lopes ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR orasından gelen uyarı üzerine kenara gelip pozisyonu izleyen hakem Suat Arslanboğa ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Sinan Gümüş topu filelere gönderdi: 1-1

84. dakikada Mariano'nun ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

88. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun soldan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Feghouli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Pozisyonu takip eden Feghouli, topu filelere gönderdi: 1-2

90+4. dakikada Galatasaray skoru 3-1'e getirdi. Belhanda'nın soldan kullandığı serbest vuruşta kale alanında iyi yükselen Diagne, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-3

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Mücadelenin ardından Akhisarsporlu futbolcular karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa'ya tepki gösterdi. Futbolcular toplu halde, saha kenarına yönelen Arslanboğa'yı alkışladı.



Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan



Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 60 Aykut Çeliker), Rotman, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Güray Vural (Dk. 86 Bokila), Lopes, Zeki Yavru (Dk. 90 Cikalleshi), Sissoko, Barbosa, Manu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Linnes, Ndiaye (Dk. 67 Sinan Gümüş), Selçuk İnan (Dk. 74 Donk), Belhanda, Feghouli (Dk. 90 Ferdando), Onyekuru, Diagne

Goller: Dk. 57 Manu (Akhisarspor), Dk. 80 Sinan Gümüş (Penaltıdan), Dk. 88 Feghouli, Dk. 90+4 Diagne (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 78 Lopes (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Rotman, Dk. 45+1 Vrsajevic, Dk. 79 Bokila (yedek kulübesinde), Dk. 80 Güray Vural, Dk. 80 Fatih Öztürk, Dk. 90+3 Sissoko, Zeki Yavru (maç bitiminde) (Akhisarspor), Luyindama (devre arasında), Dk. 89 Feghouli (Galatasaray)