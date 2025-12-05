Türkiye Kupası’nda gruplar belli oldu!
Futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kura çekimi tamamlandı ve dev takımların zorlu rakipleri belirlendi.
Türkiye Kupası'nda uygulanan yeni formatta, takımlar üç farklı gruba ayrıldı. Özellikle A, B ve C gruplarında yer alan Süper Lig'in güçlü temsilcilerinin rakipleri dikkat çekti:
A GRUBU: Son şampiyon Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nda zorlu rakipler bulunuyor. Sarı-Kırmızılı ekibin rakipleri arasında Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, F. Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor yer alıyor.
B GRUBU: Fenerbahçe'nin bulunduğu B Grubu'nda Samsunspor, Eyüpspor, Konyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Bodrum FK, Iğdır FK ve Aliağa FK mücadele edecek.
C GRUBU: C Grubu ise Beşiktaş, Ç. Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor, Keçiörengücü ve Beyoğlu Yeni Ç.'den oluşuyor.
Yeni turnuva statüsüne göre, gruplarını başarıyla tamamlayan toplam 8 takım kupada çeyrek finale yükselme hakkı kazanacak. Çeyrek finale yükselme kriterleri ise şu şekilde belirlendi:
Her grubun ilk 2 sırasında yer alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek.
Bu takımlara ek olarak, grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayan ekipler arasından en iyi 2 grup üçüncüsü de çeyrek final biletini alacak.