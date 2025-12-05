Türkiye Kupası’nda gruplar belli oldu!

Türkiye Kupası'nda uygulanan yeni formatta, takımlar üç farklı gruba ayrıldı. Özellikle A, B ve C gruplarında yer alan Süper Lig'in güçlü temsilcilerinin rakipleri dikkat çekti:

A GRUBU: Son şampiyon Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nda zorlu rakipler bulunuyor. Sarı-Kırmızılı ekibin rakipleri arasında Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, F. Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor yer alıyor.

B GRUBU: Fenerbahçe'nin bulunduğu B Grubu'nda Samsunspor, Eyüpspor, Konyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Bodrum FK, Iğdır FK ve Aliağa FK mücadele edecek.

C GRUBU: C Grubu ise Beşiktaş, Ç. Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor, Keçiörengücü ve Beyoğlu Yeni Ç.'den oluşuyor.

Yeni turnuva statüsüne göre, gruplarını başarıyla tamamlayan toplam 8 takım kupada çeyrek finale yükselme hakkı kazanacak. Çeyrek finale yükselme kriterleri ise şu şekilde belirlendi:

Her grubun ilk 2 sırasında yer alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek.

Bu takımlara ek olarak, grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayan ekipler arasından en iyi 2 grup üçüncüsü de çeyrek final biletini alacak.