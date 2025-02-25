Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının son haftası büyük heyecana sahne olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 25-27 Şubat tarihlerinde oynanacak kritik maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Dev mücadelelerde hangi hakemler düdük çalacak? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler - Resim: 1

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan doruk noktasına ulaşıyor! Grup aşamasının son haftasına girilirken, takımlar bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. 

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Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 25-27 Şubat tarihlerinde oynanacak 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri duyurdu.

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Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler - Resim: 3

Kupada son hafta maçlarının programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

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Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler - Resim: 4

25 ŞUBAT SALI

15.00 | Onvo Antalyaspor - Beşiktaş | Yiğit Arslan

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15.00 | Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK | Oğuzhan Çakır

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Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler - Resim: 6

15.00 | Kırklarelispor - Kocaelispor | Ömer Faruk Turtay

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Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler - Resim: 7

26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

15.00 | Ahlatcı Çorum FK - Geosis Boluspor | Melih Aldemir

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Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler - Resim: 8

20.30 | Trabzonspor - Çaykur Rizespor | Ümit Öztürk

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Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler - Resim: 9

20.30 | MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor | Fatih Tokail

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Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler - Resim: 10

20.30 | Solwie Energy Fatih Karagümrük - İskenderunspor | Ömer Faruk Gültekin

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Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler - Resim: 11

27 ŞUBAT PERŞEMBE

16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe | Yasin Kol

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Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler - Resim: 12

16.00 | Kasımpaşa - Göztepe | Ömer Tolga Güldibi

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Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler - Resim: 13

16.00 | Erzurumspor FK - Uğur Okulları İstanbulspor | Burak Olcar

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Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler - Resim: 14

19.00 | Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu

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Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler - Resim: 15

19.00 | ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir | Batuhan Kolak

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Türkiye Futbol Federasyonu