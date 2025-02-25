Türkiye Kupası’nda son viraj! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının son haftası büyük heyecana sahne olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 25-27 Şubat tarihlerinde oynanacak kritik maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Dev mücadelelerde hangi hakemler düdük çalacak? İşte detaylar…
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan doruk noktasına ulaşıyor! Grup aşamasının son haftasına girilirken, takımlar bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 25-27 Şubat tarihlerinde oynanacak 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri duyurdu.
Kupada son hafta maçlarının programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
25 ŞUBAT SALI
15.00 | Onvo Antalyaspor - Beşiktaş | Yiğit Arslan
15.00 | Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK | Oğuzhan Çakır
15.00 | Kırklarelispor - Kocaelispor | Ömer Faruk Turtay
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
15.00 | Ahlatcı Çorum FK - Geosis Boluspor | Melih Aldemir
20.30 | Trabzonspor - Çaykur Rizespor | Ümit Öztürk
20.30 | MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor | Fatih Tokail
20.30 | Solwie Energy Fatih Karagümrük - İskenderunspor | Ömer Faruk Gültekin
27 ŞUBAT PERŞEMBE
16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe | Yasin Kol
16.00 | Kasımpaşa - Göztepe | Ömer Tolga Güldibi
16.00 | Erzurumspor FK - Uğur Okulları İstanbulspor | Burak Olcar
19.00 | Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu
19.00 | ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir | Batuhan Kolak