Türkiye Kupası'nda yeni dönem: Gruplar bitti, eleme sistemi geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olacak yeni formatını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre kupa, tamamen eleme usulüne dayalı bir sistemle organize edilecek.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası artık gruplar yerine aşamalı eleme sistemiyle oynanacak.

Yeni format kapsamında turnuva; 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak.

YARI FİNALDE ÇİFT MAÇ HEYECANI

Alınan karara göre; yarı final aşaması çift maç eleme usulüyle gerçekleştirilecek.

Final dahil olmak üzere geri kalan tüm turlar (eleme turları, son 16 ve çeyrek final) ise tek maç eleme usulüne göre, tarafsız sahada veya kurayla belirlenecek sahalarda oynanacak.

10 HAFTADA KUPA SAHİBİNİ BULACAK

Takvim sıkışıklığını önlemek adına planlanan yeni format, toplamda 10 kupa haftası içerisinde tamamlanacak.

Eleme turları ile başlayan süreç, final müsabakasıyla son bulacak.

2026-2027 sezonuyla birlikte hayata geçecek olan bu sistem, hem kulüplerin maç yükünü dengelemeyi hem de turnuvanın seyir zevkini üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

