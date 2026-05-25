Türkiye - Kuzey Makedonya maçı biletleri satışta: Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının öncelikli bilet satışları başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek olan hazırlık müsabakasının bilet satış sürecine dair detayları paylaştı.
TFF'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, son bir yıl içerisinde milli takım taraftar kulübü kırmızı üyesi olan futbolseverler için bir günlük öncelikli satış aşaması başladı.
Genel satışlar ise yarın saat 16.00 itibarıyla taraftarlara açılacak. Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar biletlerini "www.passo.com.tr" adresi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alabilecek.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Geçtiğimiz dönemde oynanan play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, grup maçları öncesinde Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.
Futbolseverlerin gündeminde yer alan ve hazırlık programı kapsamında planlanan bu mücadele, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE'NİN 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ AÇIKLANDI
Kuzey Makedonya ile oynanacak hazırlık maçının ardından milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki resmi grup maçları serüveni başlayacak. Türkiye'nin Kanada ve ABD'de oynayacağı karşılaşmaların stadyum, tarih ve saat bilgileri şu şekilde:
İlk Maç: Türkiye – Avustralya
Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar
Saat: TSİ 07.00
Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)
İkinci Maç: Türkiye – Paraguay
Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma
Saat: TSİ 07.00
Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)
Üçüncü Maç: Türkiye – ABD
Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe
Saat: TSİ 05.00
Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)