Türkiye-Macaristan maçı İstanbul’da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre, A Milli Futbol Takımı’nın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçı İstanbul’da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu’nda oynanacak.

3 YIL SONRA İSTANBUL’DA MİLLİ HEYECAN

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak bu karşılaşma, Ay-Yıldızlılar’ın yaklaşık üç yıl aradan sonra İstanbul’daki futbolseverlerle buluşmasını sağlayacak.

RÖVANŞ BUDAPEŞTE’DE

İki ayaklı play-off turunun ikinci maçı ise 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskás Arena’da oynanacak.

Türkiye-Macaristan eşleşmesi, UEFA Uluslar Ligi’ne katılım yolunda kritik bir öneme sahip. Ay-Yıldızlılar, bu iki maçta başarılı bir performans sergileyerek, 2025’te düzenlenecek turnuvada yer almak için mücadele edecek.

Her iki karşılaşma da Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak.