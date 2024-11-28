Türkiye-Macaristan maçı İstanbul’da oynanacak

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta karşılaşacak. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye-Macaristan maçı İstanbul’da oynanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre, A Milli Futbol Takımı’nın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçı İstanbul’da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu’nda oynanacak. 

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Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak bu karşılaşma, Ay-Yıldızlılar’ın yaklaşık üç yıl aradan sonra İstanbul’daki futbolseverlerle buluşmasını sağlayacak.

RÖVANŞ BUDAPEŞTE’DE

İki ayaklı play-off turunun ikinci maçı ise 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskás Arena’da oynanacak.

Türkiye-Macaristan eşleşmesi, UEFA Uluslar Ligi’ne katılım yolunda kritik bir öneme sahip. Ay-Yıldızlılar, bu iki maçta başarılı bir performans sergileyerek, 2025’te düzenlenecek turnuvada yer almak için mücadele edecek.

Her iki karşılaşma da Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak.

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