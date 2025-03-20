Türkiye Macaristan’ı devirdi: Rams Park’ta skor 3-1!

Maçın ilk düdüğüyle birlikte A Milli Takım hızlı başladı ve rakip kalede etkili ataklar geliştirdi. Erken gelen gol, tribünleri ayağa kaldırdı.

ORKUN KÖKÇÜ’DEN MÜTHİŞ GOL!

9. dakikada A Milli Takımımız golü buldu! Sağ iç kulvarda topla buluşan Oğuz Aydın, pasını Orkun Kökçü’ye aktardı. Ceza sahası yayı üzerinden sağ ayağının içiyle şık bir vuruş yapan Kökçü, meşin yuvarlağı Macar kaleci Dibusz’un solundan ağlara gönderdi: 1-0!

Ancak Macaristan, golden sonra baskısını artırdı. 13. dakikada Szoboszlai’nin ceza sahasına gönderdiği topa Nagy sol ayağıyla sert vurdu ancak kaleci Uğurcan Çakır harika bir kurtarışla topu çeldi. 18. dakikada Macaristan bir kez daha tehlikeli geldi; Kerkez’in sert şutunu yine Uğurcan kurtardı.

MACARİSTAN GOLÜ BULDU

25. dakikada Macaristan, kaleci Uğurcan Çakır’ın pas hatasını değerlendirdi. Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Szoboszlai, sağ çapraza pasını aktardı. Yapılan ortada arka direkte Varga topu Schafer’e indirdi. Schafer’in vuruşunda, Uğurcan’dan seken top ağlarla buluştu ve Macaristan eşitliği sağladı: 1-1!

Bu dakikadan sonra Türkiye sakatlıklarla boğuştu. Kaan Ayhan, Nagy’nin şutunu engellemeye çalışırken sakatlandı ve 27. dakikada yerini Mert Müldür’e bıraktı.

30. dakikadan sonra iki takım da kontrollü oynarken, Macaristan 34. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Kerkez’in sol kanattan yaptığı ortada Varga’nın kafa vuruşu az farkla auta gitti. Türkiye ise 45. dakikada ikinci gol şansını değerlendiremedi. Kenan Yıldız’ın ortasında Oğuz Aydın topu Kerem Aktürkoğlu’na indirdi, ancak hızlı giden topa Kerem dokunamadı.

İlk yarının sonuna eklenen 5 dakikalık uzatmada da iki takımın çabası skoru değiştirmeye yetmedi ve ilk 45 dakika 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLADI

Teknik direktör Vincenzo Montella, ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Barış Alper Yılmaz yerini Deniz Gül’e bırakırken, Macaristan’da Schafer’in yerine Kata oyuna dahil oldu.

İkinci yarının ilk dakikalarında Türkiye, Eren Elmalı’nın sol kanattan yaptığı ortayla etkili olmaya çalıştı ancak Macaristan savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 49. dakikada Kenan Yıldız’ın sol ayağıyla yaptığı vuruş, az farkla yandan auta çıktı.

Macaristan ise Szoboszlai ve Nagy ile gol aradı ancak Uğurcan Çakır’ın güven veren performansı, skorda değişiklik olmasını engelledi.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAHNEYE ÇIKTI

Dakikalar 69’u gösterdiğinde A Milli Takımımız, yeniden öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan Mert Müldür’ün pasında Oğuz Aydın çizgiye inerek ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu, omzuyla topa dokunarak fileleri havalandırdı: 2-1.

İRFAN CAN GİRDİ, FARKI AÇTI

Golden sonra Montella, oyuncu değişikliklerine devam etti. Oğuz Aydın ve Orkun Kökçü oyundan çıkarken, yerine İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek girdi. Bu değişiklikten sadece 1 dakika sonra, İrfan Can Kahveci farkı ikiye çıkaran isim oldu!

Sağ kanattan Mert Müldür’ün içeri çevirdiği topu Kerem Aktürkoğlu göğsüyle İrfan Can’a indirdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can, sol ayağıyla gelişine sert vurdu ve top uzak köşeden ağlarla buluştu: 3-1.

Macaristan, farkı azaltmak için baskısını artırdı ancak savunmamız disiplinli oyunuyla rakibe fırsat tanımadı. Mert Müldür ve Samet Akaydin kritik müdahalelerle rakip atakları keserken, Uğurcan Çakır 87. dakikada Orban’ın kafa vuruşunu kurtararak farkın kapanmasına izin vermedi.

Montella, son dakikalarda Kerem Aktürkoğlu’nun yerine genç yetenek Can Uzun’u oyuna aldı.

Türkiye, kalan dakikalarda skoru koruyarak mücadeleyi 3-1 kazandı.