Gençlik ve Spor Bakanlığınca 7 ay önce oluşum çalışmaları başlatılan ve Türkiye'de 1. ve 2. ligleri kurulan beyzbola her geçen gün ilgi artıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu iş birliğiyle 7 ay önce oluşum çalışmaları başlatılan ve Türkiye'de 1. ve 2. ligleri kurulan beyzbola her geçen gün ilgi artıyor.



Üniversitelerde ve liselerde okul sporları branşında altyapı çalışmaları başlatılan beyzbolda ilk hedef milli takım kurulmasının ardından Avrupa'daki müsabakalara katılarak başarı elde etmek.



Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, beyzbol karşılaşmalarını izlemek için geldiği Edirne'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyzbolun sevilen, tutkulu bir spor olduğunu söyledi.



Dünyada birçok ülkede ve Türkiye'de beyzbolun kabuğunu kırma aşamasında olduğunu belirten Pazan, "Dünyada ülkeler bu branşın olimpik olması münasebetiyle katılım gerçekleştiriyor. Biz hayatında ilk defa beyzbol sopası ve topunu gören minik takımımız ile dünyada çeşitli müsabakalara katıldık. İngiltere'yi 2 defa yendik, İtalya'daki turnuvada ise Rusya'yı yendik. Çalışırsak bu işin olacağına inanıyoruz. Minikler ve büyükler kategorilerinde dünyada çeşitli müsabakalara da katılmaya devam ediyoruz." diye konuştu.



Takım sayıları fazla olması dolayısıyla lig oluşturduklarını, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarının Ankara ve Edirne'de gerçekleştiğini ifade eden Pazan, milli takım izleme komisyonu ve teknik kurul heyetinin Türkiye Beyzbol Milli Takımı çalışmalarını da sürdürdüğünü dile getirdi.



Pazan, 1. Lig'de 8, 2. Lig'de ise 11 beyzbol takımının mücadele ettiğini söyledi.







"Olimpiyatlara vize alabilecek duruma geleceğiz"





Federasyonun 4 branşı çatısı altında barındırdığını anlatan Pazan, şunları kaydetti:



"Bizler özerk federasyon da olsak, nakdi yardımı hatta aklınıza gelebilecek bütün teknik desteği, Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden devletimiz sağlıyor. Bu yıl açıklanan yaklaşık 3 milyon bütçemiz var. Tasarruflu ve inanıyorum ki mantıklı işlerle bütçemizin yeterli olacağını düşünüyorum. Beyzbol olimpik bir branştır. Dünyadaki çeşitli ülkelerde ve ülkemizde de yeni. Türkiye'deki altyapı ve teknik çalışmalarla 2024'te Fransa'da düzenlenecek olimpiyatlarda vize alabilecek duruma geleceğiz. Beyzbol, softbol branşı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda var. Kalifikasyon ve puanlama sistemi ile değil de daha önce yapan ülkeler arasından tercih söz konusu. Şu an Avrupa şampiyonalarına hazırlık yapacağız. Orada iyi puan aldığımız taktirde ileride düzenlenecek olimpiyatlarda ülkemize başarıyla döneceğimizi düşünüyoruz."



Üniversiteler ve liselerde okul sporları branşında altyapı çalışmalarının başladığını aktaran Pazan, gelecek ay ligler sona erdiğinde milli takım için kamp yapılacağını kaydetti.



Federasyon yönetim kurulu üyesi ve softbol asbaşkanı Feridun Acar da beyzbol branşında Edirne'yi Türkiye'de pilot bölge yapmak istediklerini söyledi. Okul sporlarında altyapı çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Acar, beyzbol alanında da Türkiye'nin dünyada başarılı olacağını belirtti.