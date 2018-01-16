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Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı

Logo ve slogan tanıtım toplantısı 19 Ocak Cuma günü yapılacak

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısı, 19 Ocak Cuma günü İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak logo ve slogan tanıtım toplantısı, saat 10.00'da başlayacak.

Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri ile A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu katılacak.

Toplantıda, Türkiye'nin adaylık süreci de anlatılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #2024 Avrupa Futbol Şampiyonası #A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu #futbol #Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak #TFF Başkanı Yıldırım Demirören #Türkiye Futbol Federasyonu
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