A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'taki 3'ncü maçında deplasmanda Rusya'ya 2-0 mağlup oldu. Türkiye bu skorla UEFA Uluslar Liginde gruptan çıkma şansını kaybetti.

A Millî Futbol Takımı, Türkiye'de oynanan karşılaşmanın rövanşında da Rusya'ya yenildi.



Millî Takım, UEFA Uluslar Ligindeki üçüncü maçında Rusya'ya konuk oldu.



Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadında oynanan karşılaşmayı Rusya 23'ncü dakikada Neustadter (Noştayder) ve 78. dakikada Cheryshev'in (Çerişev) golleri ile 2-0 kazandı.



Rusya bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek grup liderliğini garantileşmiş oldu. Türkiye ise 3 puan ile ikinci sırada kaldı.



Soçi'deki yenilgiyle grupta liderlik umutlarını kaybeden yitiren Millî takımın böylelikle A Ligine yükselme şansı da kalmadı. Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki son maçında İsveç'i ağırlayacak.



Gruptaki müsabakalar, 17 Kasım'da Türkiye-İsveç ve 20 Kasım'da oynanacak İsveç-Rusya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.



B Ligi'ndeki gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise sonraki turnuvada C Ligi'ne düşecek. Ayrıca B Ligi'nde en çok puanı olan ve EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke, Mart 2020'de Avrupa Şampiyonası finallerine gidecek takımı belirlemek için play-off oynayacak.



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