Türkiye, para okçuluk branşında en fazla madalya kazanan ülke oldu

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Hollanda'nın Rotterdam kentinde Avrupa Paralimpik Şampiyonası kapsamında düzenlenen organizasyonda milliler, madalya tasnifi yapılan kategorilerde 3 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye, para okçuluk branşında en fazla madalya kazanan ülke oldu
Türkiye, para okçuluk branşında en fazla madalya kazanan ülke oldu

Türkiye Para Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya kazandı.

TÜRKİYE, PARA OKÇULUK BRANŞINDA EN ÇOK MADALYA KAZANAN ÜLKE OLDU

Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcular ve kategorileri ise şöyle:

Altın:

Yağmur Şengül/Sadık Savaş (Klasik yay açık karışık takım)

Sadık Savaş (Klasik yay açık erkekler)

Sevgi Yorulmaz (Makaralı yay açık kadınlar)

Türkiye, para okçuluk branşında en fazla madalya kazanan ülke oldu - Resim : 1

Gümüş:

Sadık Savaş/Yavuz Papağan (Klasik yay erkek açık takım)

Nil Mısır/Bahattin Hekimoğlu (W1 karışık takım)

Nil Mısır (W1 kadınlar)

Yağmur Şengül (Klasik yay açık kadınlar)

Bahattin Hekimoğlu (W1 erkekler)

Bronz:

Öznur Cüre Girdi/Murat Turan (Makaralı yay açık karışık takım)

Öznur Cüre Girdi (Makaralı yay açık kadınlar)

Öte yandan Bahattin Hekimoğlu ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 erkek takımı, Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz'ın yer aldığı makaralı yay kadın açık takımı ile Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül'ün bulunduğu klasik yay kadın açık takımı birinci oldu. Bu kategorilerde, yarışan sporcu sayısı az olduğu için madalya dağıtılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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