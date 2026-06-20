Türkiye - Paraguay maçında yeni kural ilk kez uygulandı: Ağzını kapatarak konuşan yıldız oyuncu sahadan atıldı!
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Türkiye - Paraguay mücadelesi futbol tarihinde bir ilke sahne oldu. Turnuvayla birlikte yürürlüğe giren yeni disiplin kuralı gereği, yeşil sahada konuşurken eliyle ağzını kapatan Paraguaylı Miguel Almiron hakem kararıyla oyun dışı bırakıldı.
San Francisco Bay Area'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın D Grubu ikinci maçında Türkiye ve Paraguay milli takımları karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısının son anlarında gelişen bir pozisyon, dünya futbolunda yeni bir dönemin resmi olarak başladığını kayıtlara geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısına eklenen uzatma dakikalarında oyunun akışı Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uyarısıyla durdu.
Maçın orta hakemi Ivan Barton, VAR odasından gelen uyarı üzerine saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden detaylı şekilde inceledi.
İncelemesini tamamlayıp sahaya dönen Barton, 45+3. dakikada Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron'a doğrudan kırmızı kartını gösterdi.
AĞZI KAPATARAK KONUŞMAYA TAVİZ YOK
Hakem Barton'ın ihraç kararı, Almiron'un saha içerisindeki bir diyalog esnasında konuşurken eliyle ağzını kapatmasından kaynaklandı.
2026 FIFA Dünya Kupası itibarıyla yürürlüğe alınan bu yeni disiplin talimatı, Türkiye ile Paraguay arasındaki bu mücadelede yeşil sahalarda ilk defa tatbik edilmiş oldu ve Paraguay takımı sahada bir kişi eksik kaldı.