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Türkiye, Portekiz'e 8-4 yenildi

Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası'nda (Championship 2) Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 8-4 mağlup oldu.

Türkiye, Portekiz'e 8-4 yenildi

Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası'nda (Championship 2) Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 8-4 mağlup oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye, gruptaki ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı.

İlk yarıyı 5-1 önde tamamlayan Portekiz, müsabakadan 8-4 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Celal Aydın (2), Numan Poyraz ve Vakif Kılınç atarken, Portekiz'in gollerini ise Ivo Moreira, David Franco (2), Vasco Ribeiro (2), Luis Tavares ve Tiago Sousa (2) kaydetti.

Türkiye, gruptaki son maçında yarın saat 12.30'da Hollanda ile karşılaşacak.

Öte yandan, günün diğer maçlarında Hollanda, Ukrayna'yı 4-1, Hırvatistan ise İtalya'yı 5-2 mağlup ederken, İngiltere-İsveç karşılaşması 4-4 berabere sona erdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #Salon hokeyi #portekiz #Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası #alanya
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