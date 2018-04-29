Federasyon, EBU üyeliği için çalışmalara başladı. Düzenlenen etkinlikte federasyonun onursal başkanı Cemal Kamacı ile başkanı Ali Yavuz Kuşcu, gösteri maçı yaptı.

Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği, Avrupa Boks Birliği'ne (EBU) üyelik çalışmalarına başladı.



Konuyla ilgili Maltepe'de bulunan Trabzonlular Derneği'nde düzenlenen toplantıda, Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Onursal Başkanı Cemal Kamacı, Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Başkanı Ali Yavuz Kuşcu ve başkan vekilleri Kerem Salman ile Hayrettin Dikkanoğlu hazır bulundu.



Federasyonun başkanlığını yürüten eski Avrupa şampiyonu Cemal Kamacı'nın artık onursal başkan sıfatıyla görevine devam edeceği, Avusturya-Türkiye Ticaret Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Ali Yavuz Kuşcu'nun ise federasyonda başkanlık görevine geldiği aktarıldı.



Yeni dönemde önemli adımlar atılacağı aktarılırken, EBU üyeliğinin ise ilk adım olacağı dile getirildi. EBU'nun üyelik kabulü öncesi federasyondan profesyonel boks maçları organize etmesini istediğini aktaran Ali Yavuz Kuşcu, "İlk yapacağımız etkinliğin videolarını istediler, ikinci organizasyona ise gözlemci sıfatıyla EBU yetkilileri de gelecek. Bu sürecin ardından da üyeliğimiz onaylanacak." diye konuştu.



Bu üyeliğin Türkiye'de profesyonel boks için bir milat olacağı belirtilirken, böylece federasyonun Türkiye'de ilk kez profesyonel boks lisansı vermeye başlayacağı vurgulandı.



Kamacı ve Kuşcu gösteri maçı yaptı



Toplantının ardından federasyonun onursal başkanı Cemal Kamacı ile başkanı Ali Yavuz Kuşcu, gösteri maçı yaptı.



Maltepe Hasan Polat Stadı içinde bulunan spor salonunda düzenlenen etkinlikte iki eski boksör kozlarını paylaştı.