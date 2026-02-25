Türkiye – Romanya maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya’yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak finale yükselmeyi ve Dünya Kupası yolunda son adımı atmayı hedefliyor.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Türkiye – Romanya karşılaşması 26 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma İstanbul’da, Beşiktaş Park (Tüpraş Stadı)’nda oynanacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Play-off yarı finalindeki bu kritik mücadelenin TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Yayın haklarına ilişkin resmi açıklamanın yapılması halinde bilgiler güncellenecek.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri grubunun altıncı ve son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla 13 puan toplayan milliler grubu ikinci sırada tamamladı ve Dünya Kupası bileti için play-off turuna kaldı.

Play-off karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacağı için Beşiktaş Park’taki 90 dakika büyük önem taşıyor. İç saha avantajı ve taraftar desteği, Ay-yıldızlıların en önemli kozları arasında yer alıyor.

MUHTEMEL RAKİP

Türkiye, Romanya’yı mağlup etmesi halinde play-off finalinde Slovakya – Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Final maçı 31 Mart 2026 Salı günü TSİ 21.45’te deplasmanda oynanacak. Finali kazanan takım, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası’na gidecek son dört ekipten biri olacak.

TAKIMLARIN DURUMU

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, grup aşamasında ortaya koyduğu performansla play-off bileti aldı. İspanya karşısında Deniz Gül ve Salih Özcan’ın attığı gollerle alınan 2-2’lik beraberlik, Türkiye’yi bir üst aşamaya taşıdı.

Romanya ise UEFA Uluslar Ligi performansının ardından play-off’a katılma hakkı elde etti.

Maç öncesinde hazırlıklar sürerken, sakat oyuncuların durumu yakından takip ediliyor. Romanya’nın özellikle hücum hattındaki etkili isimlerine karşı savunma disiplininin korunması ve orta saha dengesinin sağlanması maçın kaderini belirleyecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Ay-yıldızlı ekip, taraftarının desteğiyle Romanya engelini aşarak 2026 Dünya Kupası yolunda finale yükselmeyi amaçlıyor.