Türkiye-Romanya maçına özel koreografi
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde Türkiye ve Romanya’yı karşı karşıya getiren randevu öncesinde, Beşiktaş Park tribünlerinde kapsamlı bir koreografi gerçekleştirildi.
Yayınlanma:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta tribünler tamamen doldu. Maç öncesi organize edilen koreografi şu detaylarla öne çıktı:
TRİBÜNLERDE "AYNI RUH, AYNI HAVA" İBARELİ PANKARTLAR AÇILDI
2002 Dünya Kupası’ndaki milli takım kadrosu ile mevcut milli futbolcuların yer aldığı iki ayrı dev görsel sergilendi.
Koreografinin gerçekleştirildiği sırada statta, Tarkan’ın "Bir oluruz yolunda" adlı şarkısı çaldı.