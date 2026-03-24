Türkiye - Romanya maçında düdük çalacak isim belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı müsabakanın hakem kadrosu açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma yolunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın play-off turu yarı finalindeki Romanya maçını yönetecek hakemler belli oldu.

27 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak olan müsabakada Fransa Futbol Federasyonu hakemlerinden François Letexier görev alacak.

YARDIMCI HAKEMLER DE AÇIKLANDI

Karşılaşmada orta hakem François Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise saha kenarında Benoit Bastien görev yapacak.

NBA'de Alperen Şengün'den triple-double: Rockets, Bulls deplasmanında kaybettiNBA'de Alperen Şengün'den triple-double: Rockets, Bulls deplasmanında kaybettiSpor
Kuzenini kalbinden bıçaklamıştı! Katil zanlısı B.U. ikinci kez hakim karşısındaKuzenini kalbinden bıçaklamıştı! Katil zanlısı B.U. ikinci kez hakim karşısındaYurt
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
18 şüphelinin 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti
'İran karşıtı atmosfer oluşturulmak istendi'
"Bölgedeki ABD-İsrail üsleri hedef alındı"
"ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadı"
Bedelli askerlik ücreti ve vergiler artıyor
Tüketici Güven Endeksi Mart ayında geriledi
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatabilir
Çok Okunanlar
750 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Gazete manşetleri 24 Mart Salı Gazete manşetleri 24 Mart Salı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?