Türkiye - Romanya maçında düdük çalacak isim belli oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma yolunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın play-off turu yarı finalindeki Romanya maçını yönetecek hakemler belli oldu.

27 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak olan müsabakada Fransa Futbol Federasyonu hakemlerinden François Letexier görev alacak.

Karşılaşmada orta hakem François Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise saha kenarında Benoit Bastien görev yapacak.