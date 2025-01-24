Türkiye Romanya maçını canlı izle!

TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası basketbol maçı büyük bir heyecanla devam ediyor. Türkiye ile Romanya takımları karşı karşıya gelecek... Maç ile ilgili pek çok ayrıntı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte Türkiye Romanya maçı canlı maç izle linki canlı skor bilgileri...

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Romanya TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası maçı 24 Ocak Cuma günü saat 19:00'de karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Romanya maçı TBF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

https://www.youtube.com/watch?v=SaiJTxtf-IE