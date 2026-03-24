Türkiye-Romanya play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte aday kadro ve bilet fiyatları
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı ağırlıyor. Türkiye-Romanya play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç kadrosu, biletleri ve tüm detayları...
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Romanya ile karşılaşıyor.
İstanbul Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TEK MAÇ ELEME USULÜ UYGULANACAK
Turnuva formatı gereğince play-off etabında yer alan 16 takım, her birinde dörder ekibin bulunduğu 4 farklı yola ayrılıyor. Türkiye ile Romanya arasındaki mücadele tek maç üzerinden oynanacak.
Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, Dünya Kupası biletini alma yolunda finale yükselecek; mağlup olan takım ise organizasyona veda edecek.
A Milli Takım, Romanya'yı mağlup etmesi durumunda Dünya Kupası'na katılım için son viraja girecek. Milliler turu geçmeleri halinde, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda final maçına çıkacak.
Romanya karşısında mağlubiyet yaşanması durumunda ise ay-yıldızlı ekip, turnuva statüsü gereği yine 31 Mart tarihinde Slovakya - Kosova maçının kaybedeni ile deplasmanda bir hazırlık karşılaşması oynayacak.
BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Kritik maçı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları kategorilere göre açıklandı. Belirlenen fiyat tarifesi şu şekilde:
VIP Tribün: 5.000 TL
Doğu Alt (115-116 blokları): 3.500 TL
Batı Alt (102-125) ve Doğu Alt (114-117 blokları): 3.000 TL
Batı Üst (401-430) ile Doğu Üst (415-416 blokları): 2.500 TL
Batı ve Doğu Üst Köşe Blokları: 2.000 TL
Kuzey Alt, Güney Alt, Kuzey Üst ve Güney Üst (Tamamı): 1.250 TL
ROMANYA MAÇI ADAY KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Futbol Takımı'nın Romanya maçı öncesi belirlenen geniş aday kadrosu da netleşti.
Teknik heyet tarafından açıklanan isimler mevkilerine göre şu şekilde sıralandı:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Merih Demiral.
Orta Saha: Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Atakan Karazor.
Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Aral Şimşir, Arda Güler, Deniz Gül, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy.