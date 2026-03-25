Türkiye-Romanya play-off maçı öncesi Arda Güler konuştu: "Tek hedefimiz Dünya Kupası"

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde yarın saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde milli futbolcu Arda Güler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Almanya'da düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek final yürüyüşünden bu yana takımın tek hedefinin Dünya Kupası biletini almak olduğunu ifade eden 21 yaşındaki oyuncu, "İki seneden beri hedeflediğimiz maçlara geldik. Hem çok konsantreyiz hem çok heyecanlıyız. Hepimizin tek hayali Dünya Kupası'na gitmek" dedi.

''TEK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK''

Romanya'nın gücünün farkında olduklarını ve rakip teknik direktörün Türkiye tecrübesinin maça etki edeceğini belirten Arda Güler, "Hocaları, Türkiye’de daha önce çalışmış bir hoca. Yarın iki ülke için de çok önemli bir maç olacak. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra tek hedefimiz Dünya Kupası’na katılabilmekti. Bunun için ülkemizi mutlu edebiliriz" diye konuştu.

Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi'ye büyük saygı duyduğunu ve onun videolarını izleyerek büyüdüğünü belirten yıldız futbolcu, tek maç üzerinden oynanacak eleme sisteminin dinamiklerine de değinerek şunları söyledi: "Onun videolarını izledim. Yarın inşallah bizim adımıza çok güzel bir maç olur. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Onlar da Dünya Kupası’na gitmek için oynayacaklar aynı bizim olduğu gibi. Çok kolay bir maç olmayacak. Böyle maçların favorisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tek maç. Onlar da elinden geleni yapacaklar"

''BEN DAHA DÜNYADA BİLE DEĞİLDİM''

Türkiye'nin en son boy gösterdiği 2002 Dünya Kupası'na atıfta bulunan Güler, takımdaki motivasyon seviyesini ve turnuvaya katılım arzusunu şu sözlerle aktardı:"2002 Dünya Kupası’nda ben daha dünya da bile değildim. İnşallah yarın başlayacak serüvenimizi çok güzel bir şekilde devam ettirebiliriz. Aslında Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde elendiğimiz günden beri tek hayalimiz Dünya Kupası’na gitmek. İki seneden beri hedeflediğimiz maçlara geldik. Hem çok konsantreyiz hem çok heyecanlıyız. Hepimizin tek hayali Dünya Kupası'na gitmek. Dünya Kupası’na katılabilmekten daha güçlü motivasyon olacağını düşünmüyorum. Tek maç olması üstümüzdeki baskıyı arttır gibi gözüküyor ama bu seviyelerde oynadığımız için bu maçları oynadığımız için buna takım olarak hazırlıklı oyuncularız. Bireysel olarak orada olmayı çok istiyorum"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella yönetiminde atılan temellerin uzun vadede meyvesini vereceğine inandığını dile getiren Güler, takımın mevcut durumunu değerlendirdi. Güler, "Keşke play-off oynamadan katılabilsek ama güzel şeylerin de zaman alabileceğini düşünüyorum. İki seneden beri istikrarlı bir gidişatımız var. Bu gidişatımızı sürdürsek daha güçlü bir futbol ülkesi olabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"HER TAKIMI YENERİZ"

Kulüp kariyerini sürdürdüğü Real Madrid'in İspanya Ligi'nde Elche ile karşılaştığı maçta uzak mesafeden kaydettiği gol de sorulan milli futbolcu, "Çok özel bir gol oldu. Birkaç kere daha denemiştim ama olmamıştı. Denemeye devam etmiştim. Öyle bir gol attığımda çok mutlu oldum. Böyle goller atmak tabii çok zor. İnşallah böyle goller görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak A Milli Takım'ın mevcut oyuncu grubunun potansiyeline olan güvenini vurgulayan Arda Güler, Avrupa'da ve Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen oyuncuların birikimlerinin takıma güç kattığını belirterek sözlerini şöyle noktaladı:"Bence hem kadro kalitesi olarak hem beraber oynama alışkanlığımız olarak Galatasaraylı oyuncular o zamanda da çok fazlaydı şimdi de bir sürü Galatasaraylı oyuncumuz var. Onlar iki seneden beri Şampiyonlar Ligi’nde güzel başarılar elde ediyorlar. Avrupa’da oynayan birçok Türk futbolcumuz var. Biz de halkımızı orada gururlandırmaya çalışıyoruz. Kesinlikle beraber oynadığımız sürece her takımı yenebileceğimizi düşünüyorum"