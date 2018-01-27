Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nda 22 takım ve 342 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
Juvenile Kategorisi:
1. Çayyolu Gordion Spor Kulübü
2. Boğaziçi Yıldızları Spor Kulübü
3. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
Mixed Age 1 Kategorisi:
1. Çayyolu Gordion Spor Kulübü
2. Metropol Spor Kulübü
3. Yükseliş Spor Kulübü
Mixed Age 2 Kategorisi:
1. Anadolu Buz Spor Kulübü
Mixed Age 3 Kategorisi:
1. Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü
2. Yükseliş Spor Kulübü
3. Ankara Buz Spor Külübü
Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda ilk gün yarışmaları tamamlandı.
Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nda 22 takım ve 342 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle: