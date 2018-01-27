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Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası

Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda ilk gün yarışmaları tamamlandı.

Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası

Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nda 22 takım ve 342 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
Juvenile Kategorisi:

1. Çayyolu Gordion Spor Kulübü
2. Boğaziçi Yıldızları Spor Kulübü
3. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü


Mixed Age 1 Kategorisi:

1. Çayyolu Gordion Spor Kulübü

2. Metropol Spor Kulübü

3. Yükseliş Spor Kulübü


Mixed Age 2 Kategorisi:

1. Anadolu Buz Spor Kulübü


Mixed Age 3 Kategorisi:

1. Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü

2. Yükseliş Spor Kulübü

3. Ankara Buz Spor Külübü


Kaynak: AA
Etiketler; #Uluslararası Buz Sporları Salonu #Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası #buz pateni
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