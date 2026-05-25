Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçları başlıyor: Eşleşmeler belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon geride kaldı ve şampiyonluk yarışında yeni aşamaya geçildi. Yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak olan play-off çeyrek final turunda, takımlar yarı final bileti alabilmek için mücadele edecek. Belirlenen kurala göre, serilerde iki galibiyete ulaşan ekipler adını bir üst tura, yarı finale yazdıracak.

PARKEDE DEV EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Oynanacak çeyrek final serilerinde ligin son şampiyonu Fenerbahçe, Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Normal sezonu averajla ikinci sırada tamamlayan ve geçtiğimiz sezonun da finalisti olan Beşiktaş ise Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Diğer eşleşmelerde ise saha avantajını elinde bulunduran Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor karşısında yarı final arayacak. A.Efes ise çeyrek final turunda Türk Telekom ile oynayacak.

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisindeki karşılaşmalar dört güne yayılan bir fikstürle oynanacak. Belirlenen maç programı şu şekilde:

Yarın

18.00 Bahçeşehir Koleji - Trabzonspor

20.30 Beşiktaş - Galatasaray

27 Mayıs Çarşamba

18.00 A.Efes - Türk Telekom

20.30 Fenerbahçe - Erokspor

28 Mayıs Perşembe

18.00 Trabzonspor - Bahçeşehir Koleji

20.30 Galatasaray - Beşiktaş

29 Mayıs Cuma

18.00 Türk Telekom - A.Efes

20.30 Erokspor - Fenerbahçe