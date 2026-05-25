Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçları başlıyor: Eşleşmeler belli oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından, şampiyonluk düğümünü çözecek play-off çeyrek final turu yarın başlıyor. İki galibiyete ulaşan takımların yarı finale yükseleceği turda, son şampiyondan ezeli rakiplere kadar sekiz takım parkeye çıkıyor.
PARKEDE DEV EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Oynanacak çeyrek final serilerinde ligin son şampiyonu Fenerbahçe, Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Normal sezonu averajla ikinci sırada tamamlayan ve geçtiğimiz sezonun da finalisti olan Beşiktaş ise Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.
Diğer eşleşmelerde ise saha avantajını elinde bulunduran Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor karşısında yarı final arayacak. A.Efes ise çeyrek final turunda Türk Telekom ile oynayacak.
Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisindeki karşılaşmalar dört güne yayılan bir fikstürle oynanacak. Belirlenen maç programı şu şekilde:
Yarın
18.00 Bahçeşehir Koleji - Trabzonspor
20.30 Beşiktaş - Galatasaray
27 Mayıs Çarşamba
18.00 A.Efes - Türk Telekom
20.30 Fenerbahçe - Erokspor
28 Mayıs Perşembe
18.00 Trabzonspor - Bahçeşehir Koleji
20.30 Galatasaray - Beşiktaş
29 Mayıs Cuma
18.00 Türk Telekom - A.Efes
20.30 Erokspor - Fenerbahçe