Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Erkek Ligleri Direktörü Gökhan Sunter ve ligde mücadele edecek 16 takımın temsilcileri katıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı

Fikstür çekimine, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak; Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Bursaspor İnfo Yatırım, Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka, Samsunspor, TOFAŞ, Türk Telekom ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ekipleri katıldı.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE FİKSTÜR ÇEKİMİ YAPILDI

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Burada açıklamada bulunan TBF Başkan Vekili Ömer Onan, lige yeni çıkan Samsunspor ve Çağdaş Bodrumspor'a başarılar dileyerek, "Ben bu iki takımımızın başarılı bir performans göstererek Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmalarını arzu ediyorum. 11 takımımız bizi Avrupa'da temsil edecek. Son 4-5 senede Türk takımları, ne kadar kupa varsa hepsine damga vurdular. Bu sene de aynı şekilde devam edecektir. Umarım sezon içinde gerginlik olmadan devam ederiz." diye konuştu.

TBF Erkek Ligleri Direktörü Gökhan Sünter ise ligdeki tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.

Ligin başlama tarihi 29 Eylül Cuma günü olarak belirlenirken, normal sezon 6 Mayıs 2024'te oynanacak 30. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.


Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları şöyle:

Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş

Türk Telekom-İnfo Yatırım Bursaspor

Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol

Fenerbahçe Beko-Çağdaş Bodrumspor

Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef

TOFAŞ-Samsunspor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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