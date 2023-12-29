Türkiye Tek Yürek Oldu! Atatürk Kenetlendirdi
Süper Kupa maçı Arabistan'ın Atatürk yasağı nedeniyle iptal edildi... İki takım da maça çıkmama kararı alırken Süper Lig kulüpleri maçın stadyumlarında oynanması için öneride bulundu...
Türkiye tek yürek oldu... Süper Kupa maçının Arabistan'ın Atatürk yasağı nedeniyle iptal edilmesinden sonra Süper Lig kulüpleri destek açıklaması yaparken maçların kendi statlarında yapılmasını teklif ettiler.
İşte o açıklamalardan bazıları:
BEŞİKTAŞ
Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz.
Işıkları Açtık 🏟️— Yılport Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) December 29, 2023
Bayrakları Astık 🇹🇷
Samsun'a bekliyoruz! @Fenerbahce @Galatasaray pic.twitter.com/CfVCohXctR
ANTALYASPOR
Cumhuriyetimizin 100. yılında iki güzide kulübümüzü Süper Kupa finalini oynamak için Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir” dediği Antalya’ya davet ediyoruz!
TRABZONSPOR
🇹🇷 YURTTA SULH, CİHANDA SULH! pic.twitter.com/LGbd9lPvsI— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 29, 2023
ANKARAGÜCÜ
Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin; Cumhuriyet’imizin 100.yılında Başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir.