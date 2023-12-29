Türkiye Tek Yürek Oldu! Atatürk Kenetlendirdi

Süper Kupa maçı Arabistan'ın Atatürk yasağı nedeniyle iptal edildi... İki takım da maça çıkmama kararı alırken Süper Lig kulüpleri maçın stadyumlarında oynanması için öneride bulundu...

Türkiye Tek Yürek Oldu! Atatürk Kenetlendirdi
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Türkiye tek yürek oldu... Süper Kupa maçının Arabistan'ın Atatürk yasağı nedeniyle iptal edilmesinden sonra Süper Lig kulüpleri destek açıklaması yaparken maçların kendi statlarında yapılmasını teklif ettiler.

İşte o açıklamalardan bazıları:

 BEŞİKTAŞ

Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz.

ANTALYASPOR

Cumhuriyetimizin 100. yılında iki güzide kulübümüzü Süper Kupa finalini oynamak için Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir” dediği Antalya’ya davet ediyoruz!

TRABZONSPOR

ANKARAGÜCÜ

Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin; Cumhuriyet’imizin 100.yılında Başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir.

# fenerbahçe # Galatasaray # süper kupa
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