Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu, sıralama değişti mi? 2026 güncel UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA organizasyonlarında temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye’nin ülke puanı yeniden hesaplandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Juventus deplasmanında 3-2 mağlup olmasına rağmen toplamda 7-5’lik skorla adını son 16 turuna yazdırdı.

Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle turu geçen sarı-kırmızılı ekip, ülke puanına 1,5 puan kazandırdı. Bu katkı Türkiye’nin hanesine 0,30 puan olarak yansıdı ve toplam puan 49,875’ten 50,175’e yükseldi.

SAMSUNSPOR’DAN 0,500 PUANLIK DESTEK

Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi’nde Shkendija’yı eleyerek son 16 turuna kaldı.

Karadeniz temsilcisi galibiyet ve tur bonusu ile birlikte ülke puanına toplam 0,500 puan katkı sağladı. Böylece Türkiye’nin puanı 50,175’ten 50,675’e yükseldi.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?

Son güncelleme sonrası Türkiye’nin UEFA ülke puanı 50,675 oldu.

SIRALAMA DEĞİŞTİ Mİ?

İlk 12 sıralama şu şekilde:

İngiltere – 112.741

İtalya – 97.803

İspanya – 91.984

Almanya – 88.545

Fransa – 79.712

Portekiz – 69.266

Hollanda – 66.595

Belçika – 61.450

Türkiye – 50.675

Çekya – 47.625

Yunanistan – 46.712

Polonya – 45.125

Türkiye ile 10. sıradaki Çekya arasındaki fark 3 puanın üzerine çıktı.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü TSİ 14.00’te İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ise TSİ 16.00’da gerçekleştirilecek.

Temsilcilerimizin alacağı yeni sonuçlar, Türkiye’nin 8. sıraya yaklaşma ihtimalini doğrudan etkileyecek.