Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Yarı finalde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükselen milli takımımız, final maçına çıkacak. Peki Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Filenin Sultanları yarı finalde İtalya’yı 3-2 yenerken millilerimiz kupa yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 13 maçlık galibiyet serisine sahip olan Filenin Sultanları, finale çıkacak. 

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları son olarak Polonya'yı 3-0'lık set sonucuyla eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları finale çıktı.

Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim : 1

Organizasyonda 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmasına Brüksel ev sahipliği yapacak.

FİNAL NE ZAMAN

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Filenin Sultanları, 3 Eylül Pazar günü final maçına çıkacak. Final saat 20.00'de başlayacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Palais 12'de oynanacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

Filenin Sultanları finalde: Son şampiyonu mağlup ettiler!Filenin Sultanları finalde: Son şampiyonu mağlup ettiler!Spor
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