Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 6. hafta tamamlandı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde ilk kez düzenlenen lig kapsamında gerçekleştirilen "Yunusemre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri"nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 6. hafta tamamlandı
Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 6. hafta tamamlandı

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 6. hafta müsabakalarına Manisa ev sahipliği yaptı.

 

TÜRKİYE YAĞLI GÜREŞ LİGİ'NDE 6. HAFTA TAMAMLANDI

 Ligde 6. hafta sonunda Orhan Okulu 63 puanla zirvede yer aldı. Manisa'da birinci olan Ali Gürbüz, ligde 46 puanla ikinci sıraya yükseldi. İsmail Balaban ve Serhat Gökmen'in ise 38 puanı bulunuyor.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 6. hafta tamamlandı - Resim : 1

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı, 2-3 Eylül tarihlerinde "63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" adıyla düzenlenecek.

Lig sonunda ilk 24'te yer alan başpehlivanlar, seneye direkt Kırkpınar'a katılmaya hak kazanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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