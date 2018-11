Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Köken, ülkede sporu geliştirmek için Türkiye'yi futboldan kurtarmak gerektiğini söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, ülkedesporu geliştirmek için Türkiye'yi futboldan kurtarmak gerektiğini söyledi.



Deniz Köken, Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen, "Basketbol ve Gençlik" konulu paneldeki konuşmasında, uzun yıllardan beri Türkiye'de spor denilince ilk akla gelen şeyin futbol ve bu alandaki 3 büyükler olduğunu dile getirdi.



Öncelikle sporun sadece futboldan ibaret olmadığının herkese gösterilmesi gerektiğini anlatan Köken, "Bütün Türk gençliği, bahsettiğimiz 3 takıma taraftar olmak için kendini feda etti. Türkiye'nin de sporda geldiği nokta ortada. Şimdi de çıkıp bazı branşlarda neden başarılı olamadık diye bakıyoruz. Sporu geliştirmek istiyorsak, Türkiye'yi futboldan kurtarmak lazım. Koca koca milyon dolarlık adamların, çocukların ve hanımların gitmesi gereken maçlardaki rezilliklerini görüyoruz. Çocuğunuz ve eşinizle gidemediğiniz spor, spor değildir." diye konuştu.



Basketbolda durumun daha farklı olduğunu dile getiren Köken, şöyle devam etti:

"Futbolun aksine, aileler, kadınlar ve çocuklar basketbol maçlarına gelebiliyor. Hatta pusetindeki bebeğiyle aile maça geliyorsa, iş bitmiş demektir. Bizim Gaziantep'te Güneydoğu'ya hitap edecek bir kulüp kurmamızdaki amaçta budur. Tüm çabamız bunun için. Tüm çabamız sokaklara basketbolu yaymak üzerine. Kavgasız gürültüsüz, en sert harekette bile birbirinden özür dilemeyi bilen insanların olduğu basketbola herkesi çekmek istiyoruz. Aile sporu olmalıyız. Sporu evde konuşur hale gelmeliyiz. Sporda bile kavga etmek böyle kolaysa, bu kadar para harcamanın hiçbir anlamı yok."



Artık Gaziantep'te basketbol kültürünün oluşmaya başladığını, çocukların basketbol oynamak ve maçları izlemek istediğini gözlemlediklerini aktaran Köken, "Gaziantep'in de arka mahalleleri var. Biz o mahallelerdeki çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Bir şehrin yaşayan organlarının tamamına hitap etmeliyiz. Çünkü barışın yolu doğru spordan geçiyor." şeklinde konuştu.



Yerli oyuncuların takımdaki sayısını artırmayı ve altyapıdan gelen sporcuların A takıma kazandırılmasını her geçen gün daha önemsediklerini belirten Köken, bu anlamda öğrencilerle sık sık bir araya gelmeye devam edeceklerini, kırsal mahallelerde butik spor salonları yaparak, her kesimi basketbola dahil etmek istediklerini kaydetti.



Panelde, Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic ile oyunculardan Can Uğur Öğüt, Tonye Jekiri ve Sarunas Vasilauskas da öğrencilerin sorularını yanıtladı.