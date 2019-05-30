A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 2-1 yendi.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 2-1 yendi.



49. dakikada Cengiz Ünder'in yerden pası ile ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'te kaldı.



50. dakikada Kolovos'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağın sahibi oldu.



56. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Bouchalakis'in ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde yükselen Koulouris'in kafa vuruşu sonrası kaleci Uğurcan Çakır yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.



79. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Bouchalakis'in ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Mantalos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

83. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda, kaleci Paschalakis meşin yuvarlağa yatarak müdahale etti.

90+3. dakikada Fortounis'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası oluşan karambolde, savunmanın arkasına sarkan Kourbelis, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşma, Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Antalya



Hakemler: Radu Marian Petrescu, Radu Adrian Stefan Ghinguleac, Vladimir Costin Urzica (Romanya)



Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 61 Mahmut Tekdemir), Ozan Tufan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Cengiz Ünder (Dk. 80 Emre Belözoğlu), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 İrfan Kahveci), Cenk Tosun (Dk. 56 Güven Yalçın), Kenan Karaman (Dk. 46 Abdülkadir Ömür)



Yunanistan: Paschalakis, Mavrias (Dk. 73 Kotsiras), Kourbelis, Koutris (Dk. 46 Stafylidis), Masouras (Dk. 65 Ntourmisai), Siopis (Dk. 75 Mantalos), Samaris, Pelkas (Dk. 46 Kolovos), Valerianos (Dk. 54 Bouchalakis), Koulouris, Fortounis



Goller: Dk. 11 Cengiz Ünder, Dk. 17 Kenan Karaman (Türkiye), Dk. 90+3 Kourbelis (Yunanistan)

Sarı kartlar: Dk. 67 Kourbelis (Yunanistan), Dk. 68 Oğuzhan Özyakup (Türkiye)