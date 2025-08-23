Türkiye‑İspanya Voleybol maçı nereden izlenir? Türkiye‑İspanya Voleybol maçı canlı izle | FIVB Dünya Şampiyonası

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası E Grubu açılışında İspanya’yı 3‑0 mağlup etti. Maç TRT 1’den canlı yayınlandı.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye ile İspanya arasındaki E Grubu maçında, A Milli Kadın Voleybol Takımımız set vermeden 3‑0 galip geldi. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

Maçın sonuçları şöyle gerçekleşti (1. set: 25‑18, 2. set: 25‑20, 3. set: 25‑23) ve mücadele yaklaşık 80 dakika sürdü.

Bu turnuvanın tam canlı yayınına erişmek isteyen voleybolseverler için küresel bir alternatif de VBTV adlı dijital platform. VBTV üzerinden tüm turnuva maçları ücretli olarak izlenebiliyor. Ayrıca, ülkeye özel yayın haklarına sahip olan yayıncılarla yerel olarak da erişim mümkün olabilir.

