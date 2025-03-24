Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemelerindeki rakipleri belli oldu!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gruplar belli oldu. Türkiye, zorlu E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuraları çekildi. Türkiye A Milli Futbol Takımı, E Grubu’nda güçlü rakipler karşısında Dünya Kupası bileti için mücadele edecek.
Ay-Yıldızlılar, elemelerde daha önce birçok kez karşı karşıya geldiği İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile eşleşti.
Turnuvanın favorilerinden biri olan İspanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda’yı eleyerek yarı finale çıkmıştı.
AVRUPA ELEMELERİNDE GRUPLAR BELLİ OLDU
UEFA’nın belirlediği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları şu şekilde oluştu:
A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya
B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre
C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya
D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna
E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE
F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz
G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta
H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino
I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova
J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn
K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk
L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL İLERLEYECEK?
Elemelerde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan 2026 Dünya Kupası Finalleri’ne katılacak.
Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan ve gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 takım olmak üzere toplam 16 ekip, play-off’ta mücadele edecek.
Bu 16 takım, dörderli 4 gruba ayrılacak ve tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından her gruptan bir takım, toplamda 4 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.