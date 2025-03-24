Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemelerindeki rakipleri belli oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gruplar belli oldu. Türkiye, zorlu E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemelerindeki rakipleri belli oldu! - Resim: 1

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuraları çekildi. Türkiye A Milli Futbol Takımı, E Grubu’nda güçlü rakipler karşısında Dünya Kupası bileti için mücadele edecek.

1 11
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemelerindeki rakipleri belli oldu! - Resim: 2

Ay-Yıldızlılar, elemelerde daha önce birçok kez karşı karşıya geldiği İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile eşleşti. 

2 11
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemelerindeki rakipleri belli oldu! - Resim: 3

Turnuvanın favorilerinden biri olan İspanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda’yı eleyerek yarı finale çıkmıştı.

3 11
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemelerindeki rakipleri belli oldu! - Resim: 4

AVRUPA ELEMELERİNDE GRUPLAR BELLİ OLDU

UEFA’nın belirlediği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları şu şekilde oluştu:

4 11
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemelerindeki rakipleri belli oldu! - Resim: 5

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya
B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre
C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

5 11
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemelerindeki rakipleri belli oldu! - Resim: 6

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna
E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE
F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

6 11
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemelerindeki rakipleri belli oldu! - Resim: 7

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta
H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino
I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

7 11
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemelerindeki rakipleri belli oldu! - Resim: 8

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn
K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk
L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık

8 11
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemelerindeki rakipleri belli oldu! - Resim: 9

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL İLERLEYECEK?

Elemelerde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan 2026 Dünya Kupası Finalleri’ne katılacak.

9 11
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemelerindeki rakipleri belli oldu! - Resim: 10

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan ve gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 takım olmak üzere toplam 16 ekip, play-off’ta mücadele edecek.

10 11
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemelerindeki rakipleri belli oldu! - Resim: 11

Bu 16 takım, dörderli 4 gruba ayrılacak ve tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından her gruptan bir takım, toplamda 4 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

11 11
dünya kupası