Türkiye'nin, Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu! İşte maçların oynanacağı tarihler

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi.

Kura çekimine 2. torbadan dahil olan Türkiye'nin de gruptaki rakipleri beli oldu. Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

TÜRKİYE'NİN MACERASI EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk maçını eylülde oynayacak.

Toplam 54 ülkenin katıldığı kura çekimiyle, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli oldu.

Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, Türkiye'nin de yer aldığı 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.

TÜRKİYE'NİN FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU! İŞTE MAÇLARIN TARİHLERİ

Türkiye'nin FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki fikstürü de belli oldu.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:

4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı

11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

GRUPLAR

Kura çekimin ardından 12 grup şöyle oluştu:

A Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya/İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz/Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda/İspanya kazananı, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz/Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda, Ermenistan

G Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda/İspanya kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino

I Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya/İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

AVRUPA'DAN 16 ÜLKE DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK

Toplam 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.