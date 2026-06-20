Türkiye'nin Dünya Kupası vedası sonrası Montella'dan açıklama geldi: "65 şutumuz var gol yok, kader bizden yana değildi"

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde Paraguay'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla gruptan çıkma şansını kaybeden millilerimiz turnuvaya veda ederken, karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella kameraların karşısına geçti. Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan 52 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, oyun kurgusu, takımın hücum performansı ve turnuva genelindeki beklentilere dair değerlendirmelerde bulundu.

''50 MAÇTA BİR DENK GELECEK MAÇLAR ÜST ÜSTE DENK GELDİ''

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Montella, Paraguaylı bir oyuncunun kırmızı kart görmesinin ardından hücum hattına takviye yapmakta gecikip gecikmediği yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Oyuna müdahalelerini maçın gidişatına göre planladığını vurgulayan tecrübeli teknik adam,"Barış’ı ikinci devrede oyuna soktuk sonrasında 2. forveti de aldık. Maçın gidişatına göre bir karar aldım. Çok üzgünüm. Milletimizin adına büyük beklentilerimiz vardı. Federasyon ve futbolcularımızın ne kadar çalıştığını biliyorum. Profesyonel futbol hayatımda 50 maçta bir denk gelecek maçlar iki kere üst üste denk geldi. Kader bizden yana değildi" ifadelerini kullandı.

''FORVET KONUSUNU AÇMANIZA ŞAŞIRIYORUM''

Takımın gol yollarındaki etkisizliğine dair yapılan eleştirilere de değinen Montella, turnuva boyunca rakip kaleyi oldukça fazla yokladıklarını istatistiklerle ortaya koydu. Avustralya ve Paraguay maçlarındaki oyun planlarını karşılaştıran İtalyan çalıştırıcı, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Forvet konusunu açmanıza şaşırarak bakıyorum. İki maçta 65 şut var. Bir şekilde gol olmuyor. Bazı anlar futbolda neden yaşanıyor öğrenmek isterim. Biz gidiyoruz olmuyor ama onlar bir kere geliyorlar ve atıyorlar. Eğer biz pozisyon üretmesek bizim için bir problem olurdu ama böyle iki maçı üst üste yaşadığınızda kader bizden yana demekten başka bir söz bulamıyoruz. İki maçta düzeltmemiz gereken tek şey varsa Avustralya’nın defansının arkasına biraz daha fazla koşu yapabilirdik. Bugün bu maçta bunu yaptığımızı görünce daha ne yapılabilirdi onu düşünüyorum. Olmayınca olmuyor"

''BÜYÜK TURNUVA ALIŞKANLIĞI KAZANMALIYIZ''

A Milli Takım’ın Dünya Kupası seviyesindeki organizasyonlara katılımı sürekli hale getirmesinin önemine dikkat çeken Montella, takımın mevcut durumunu bu perspektiften değerlendirdi. Sürekliliğin oyuncu performansına doğrudan yansıyacağını aktaran teknik direktör, "Bizim bundan sonra yapmamız gereken tek şey büyük turnuvalarda oynama alışkanlığını kazanmak. Bu alışkanlığı kazanmamış olmak futbolcularımızın performasına da etki etti" tespitinde bulundu.

Öte yandan, karşılaşmada Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron'un yeni disiplin kuralları çerçevesinde kırmızı kart gördüğü pozisyona ilişkin de konuşan Montella, "Bu kuraldan haberdardım bununla ilgili toplantılar da düzenledik. Her şeyi futbolculara izah ettik. Bu yeni kuralsa saygı duymak uyum sağlamanız gerekir" ifadelerini kullandı.

''BİR KİŞİYİ HEDEF GÖSTERİP SUÇLAMAK EN KOLAYI''

Turnuvaya gelirken gruptan çıkmayı hedeflediklerini belirten Vincenzo Montella, alınan sonuç faturasının tek bir kişiye kesilmemesi gerektiğini söyledi. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Ozan Kabak'ın eksikliğine de değinen İtalyan teknik adam, kadro tercihleri ve beklentileri hakkında şunları söyledi: "Bugün bir kişiyi hedef gösterip onu suçlamak ve sonucu ona bağlamak en kolayı. Ben en iyisine inandım ve ona göre futbolcularımı seçtim. Benim beklentim grubu geçebilmekti. Bu sonucu öyle yada böyle kabul etmek zorundayım. Her şeyi ortaya koyduğunuz zaman futbolda pek çok heyecan ve mutluluk bulabilirsiniz ama üzüntü de olabiliyor. Aynı hayat gibi. Her zaman her şey istediğiniz gibi olmayabiliyor. Biz Dünya Kupası’na çok büyük beklentilerle geldik çok büyük isteklerimiz vardı ve bunu da sahada gösterdik. Maçı kaybettiğiniz zaman en iyi oyuncular yedek kulübesindeki oyunculardır çünkü oynamamışlardır. Ben Ozan Kabak’a çok saygı duyuyorum. Kendisi benim çağıralabileceğim oyunculardan biriydi ama sakatlandı. Çok iyi ve kuvvetli bir oyuncu."

Milli takımın sergilediği mücadeleci ruhun korunması gerektiğinin altını çizen 52 yaşındaki teknik direktör, yaşanan bu hayal kırıklığının gelecekteki başarılar için bir gelişim fırsatı sunacağını ifade etti. Milli formanın taşıdığı ağırlığı oyuncularına her fırsatta hatırlattığını söyleyen Montella, "Türkiye’nin mücadeleci ruhunun var olduğunu göstermeye devam etmemiz lazım. Gurur dolu performanslar oluşturmalıyız. Çünkü Türkiye’nin renklerini temsil ettiğinizde ülkeyi, insanlarını ve kültürünü temsil ediyorsunuz. Oyuncularıma da bunu söylüyorum. Maçtan sonra soyunma odasından çıkarken kafamız yukarda çıkmamız lazım. Gücümüzü ve ruhumuzu en iyi şekilde devam ettirmemiz lazım. Bu ders bizim kendimizi daha da geliştirmemize fırsat sağlayacak. Gururla başımızı yüksek tutabilmek için görevimizi yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.