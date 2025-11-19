Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu bir kez daha zirvede: Kerem Kazaz, üst üste ikinci zaferini garantiledi

Türkiye ralli parkurlarının genç yeteneği Kerem Kazaz, henüz 19 yaşında olmasına rağmen kariyerine altın harflerle yazılacak bir başarıya daha imza attı.

Team Petrol Ofisi çatısı altında yarışan Kazaz, copilotu Corentin Silvestre ile birlikte 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenen İstanbul Rallisi'nde start aldı. Pazar gününe genel klasmanda üçüncü sırada başlayan ekip, yarışın kaderinin çizildiği son etapta büyük bir heyecan yaşadı. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin yolda kalarak yarış dışı kalmasıyla birlikte sıralamada ikinci basamağa yükselen Kazaz ve Silvestre ikilisi, bu kritik hamleyle Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun bitimine bir yarış kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

Bu sonuçla Kerem Kazaz, "Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu" unvanını koruyarak üst üste ikinci kez zirvenin sahibi oldu.

TAKIMLAR VE KATEGORİLERDE DE ZAFER

Genç pilot, İstanbul Rallisi'ni genel klasman ikincisi olarak tamamlarken topladığı puanlarla da dikkat çekti. Yarıştan elde ettiği 18 puana ek olarak "Power Stage" galibiyetiyle kazandığı 5 puanı hanesine yazdıran Kazaz, şampiyonluk düğümünü erkenden çözmüş oldu. Kazaz ve ekibi, İstanbul'daki bu performanslarıyla sadece şampiyonluğu garantilemekle kalmadı; aynı zamanda İstanbul Rallisi Takımlar birinciliği, Genç Pilotlar birinciliği ve Kategori 2 birinciliği ödüllerini de kazanarak organizasyona damga vurdu.

SEZON FİNALİ KOCAELİ'DE

Şampiyonun belli olduğu Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun perdesi önümüzdeki ay kapanacak. Takvimin son yarışı olan Kocaeli Rallisi, 6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.