Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu bir kez daha zirvede: Kerem Kazaz, üst üste ikinci zaferini garantiledi

İstanbul Rallisi’nde genel klasmanı ikinci sırada tamamlayan 19 yaşındaki genç pilot, sezon sona ermeden şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu bir kez daha zirvede: Kerem Kazaz, üst üste ikinci zaferini garantiledi
Yayınlanma:

Türkiye ralli parkurlarının genç yeteneği Kerem Kazaz, henüz 19 yaşında olmasına rağmen kariyerine altın harflerle yazılacak bir başarıya daha imza attı.

Team Petrol Ofisi çatısı altında yarışan Kazaz, copilotu Corentin Silvestre ile birlikte 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenen İstanbul Rallisi'nde start aldı. Pazar gününe genel klasmanda üçüncü sırada başlayan ekip, yarışın kaderinin çizildiği son etapta büyük bir heyecan yaşadı. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin yolda kalarak yarış dışı kalmasıyla birlikte sıralamada ikinci basamağa yükselen Kazaz ve Silvestre ikilisi, bu kritik hamleyle Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun bitimine bir yarış kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

Bu sonuçla Kerem Kazaz, "Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu" unvanını koruyarak üst üste ikinci kez zirvenin sahibi oldu.

TAKIMLAR VE KATEGORİLERDE DE ZAFER

Genç pilot, İstanbul Rallisi'ni genel klasman ikincisi olarak tamamlarken topladığı puanlarla da dikkat çekti. Yarıştan elde ettiği 18 puana ek olarak "Power Stage" galibiyetiyle kazandığı 5 puanı hanesine yazdıran Kazaz, şampiyonluk düğümünü erkenden çözmüş oldu. Kazaz ve ekibi, İstanbul'daki bu performanslarıyla sadece şampiyonluğu garantilemekle kalmadı; aynı zamanda İstanbul Rallisi Takımlar birinciliği, Genç Pilotlar birinciliği ve Kategori 2 birinciliği ödüllerini de kazanarak organizasyona damga vurdu.

SEZON FİNALİ KOCAELİ'DE

Şampiyonun belli olduğu Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun perdesi önümüzdeki ay kapanacak. Takvimin son yarışı olan Kocaeli Rallisi, 6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kartal yeni 10 numarasını buldu: Rafa Silva sonrası Barcelona ve PSG'nin eski yıldızı gündemdeKartal yeni 10 numarasını buldu: Rafa Silva sonrası Barcelona ve PSG'nin eski yıldızı gündemdeSpor
Tahliye oldu, uslanmadı! Ağabeyinden sonra eşini de katleden caniye verilen ceza belli olduTahliye oldu, uslanmadı! Ağabeyinden sonra eşini de katleden caniye verilen ceza belli olduYurt
ralli
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de konuştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı
Polislere ikinci şark görevi zorunluluğu kalkıyor
Zehirlenme vakaları sonrası bakanlık harekete geçti
Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı
Jandarmanın operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı
Süreç Komisyonu cuma günü toplanıyor
Epstein sorusu Trump’ı öfkelendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İşsizlikte üçüncü çeyrek bilançosu belli oldu
Çok Okunanlar
Maç bitti, arama motorları kilitlendi! İspanya bu Türk'ü konuşuyor Maç bitti, arama motorları kilitlendi! İspanya bu Türk'ü konuşuyor
Adeta ikinci bir maaş gibi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar... Adeta ikinci bir maaş gibi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji uyardı!
Bu fırsat kaçmaz! BİM 19 Kasım aktüel ürünler raflardaki yerini aldı Bu fırsat kaçmaz! BİM 19 Kasım aktüel ürünler raflardaki yerini aldı
Altın piyasasında hareketlilik! Altın piyasasında hareketlilik!