Türkiye’nin gururu! Dünya ikincisi oldu

Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye’nin gururu! Dünya ikincisi oldu
Yayınlanma:

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda, Türk yüzücü Emre Sakçı büyük bir başarıya imza atarak erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı. Dünya rekorunun (24.95 saniye) sahibi olan Emre, yarışta sergilediği performansla bir kez daha adını dünya spor tarihine yazdırdı.

YARIŞTA HEYECAN DOLU ANLAR: 0,14 SANİYE FARK

Yarışın ilk bölümünü önde götüren Emre, son derece çekişmeli geçen mücadelede 25.56 saniye ile Çinli Qin Haiyang’ın sadece 0.14 saniye gerisinde 2. sırayı aldı. Emre’nin bu başarılı derecesi, Türkiye’nin uluslararası alanda yüzme branşındaki başarısını pekiştirdi.

TÜRKİYE’YE BİR GÜMÜŞ, BİR BRONZ MADALYA

Bu başarıyla, Türkiye Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nı bir gümüş ve bir bronz madalya ile tamamladı. Daha önce Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest stilde bronz madalya kazanmıştı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK’TAN KUTLAMA MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Emre Sakçı’nın kazandığı gümüş madalya için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada 25.56'lık derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Emre Sakçı'nın başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Narin'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktıNarin'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktıYurt
Galatasaray’a sakat oyunculardan iyi haberGalatasaray’a sakat oyunculardan iyi haberSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

yüzme gençlik ve spor bakanı
Günün Manşetleri
"Amerika ile HTŞ anlaştı"
Ulusal Kanal Eski Genel Yayın Yönetmeni Turhan Özlü aramızdan ayrıldı
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
"Hükümet keyfi düzenlemelerden vazgeçmeli, yoksa büyük emekçi eylemleriyle yüz yüze kalacak"
Korkunç facianın eşiğinden dönüldü!
TBMM'de kritik bütçe mesaisi sürüyor!
Bakan Güler: 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 939 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Gazze'de çok sayıda Filistinliyi katletti
Bakan Güler'den dikkat çeken Suriye açıklaması
Perinçek’ten Polonez işçilerine destek:
Çok Okunanlar
Reyhanlı saldırısı faili hakkında yeni gelişme Reyhanlı saldırısı faili hakkında yeni gelişme
Tarihte bugün: 16 Aralık Tarihte bugün: 16 Aralık
Ferdi Tayfur'dan sevenlerini üzecek haber Ferdi Tayfur'dan sevenlerini üzecek haber
ATM'den para çekenler dikkat: Israr edenin kartı bloke edilecek ATM'den para çekenler dikkat: Israr edenin kartı bloke edilecek
Bakan Yerlikaya geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı Bakan Yerlikaya geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı