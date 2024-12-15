Türkiye’nin gururu! Dünya ikincisi oldu

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda, Türk yüzücü Emre Sakçı büyük bir başarıya imza atarak erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı. Dünya rekorunun (24.95 saniye) sahibi olan Emre, yarışta sergilediği performansla bir kez daha adını dünya spor tarihine yazdırdı.

YARIŞTA HEYECAN DOLU ANLAR: 0,14 SANİYE FARK

Yarışın ilk bölümünü önde götüren Emre, son derece çekişmeli geçen mücadelede 25.56 saniye ile Çinli Qin Haiyang’ın sadece 0.14 saniye gerisinde 2. sırayı aldı. Emre’nin bu başarılı derecesi, Türkiye’nin uluslararası alanda yüzme branşındaki başarısını pekiştirdi.

TÜRKİYE’YE BİR GÜMÜŞ, BİR BRONZ MADALYA

Bu başarıyla, Türkiye Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nı bir gümüş ve bir bronz madalya ile tamamladı. Daha önce Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest stilde bronz madalya kazanmıştı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK’TAN KUTLAMA MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Emre Sakçı’nın kazandığı gümüş madalya için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada 25.56'lık derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Emre Sakçı'nın başarılarının devamını diliyorum." dedi.