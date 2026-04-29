Turnuva öncesi büyük artış! FIFA 2026 Dünya Kupası ödüllerini 871 milyon dolara yükseltti

FIFA Konseyi, 2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 ülke için ayrılan toplam ödül bütçesini yüzde 15 artışla 871 milyon dolara çıkardığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Kanada'nın Vancouver şehrinde gerçekleştirilen 76. FIFA Kongresi öncesinde toplanan FIFA Konseyi, 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair finansal ve disiplin kararlarını netleştirdi. Alınan kararlar doğrultusunda, turnuvada boy gösterecek 48 takımın tamamına dağıtılacak kaynaklar yüzde 15 oranında artırılarak toplam 871 milyon dolara yükseltilirken, saha içi kurallarında da belirgin değişikliklere gidildi.

Turnuvaya hazırlık sürecinden itibaren takımlara verilecek mali destekler yeniden yapılandırıldı. Buna göre, her takıma sağlanan hazırlık ödeneği 1,5 milyon dolardan 2,5 milyon dolara çıkarıldı. Eleme turları için federasyonlara ödenecek katılım ücreti ise 9 milyon dolardan 10 milyon dolara yükseltildi. FIFA Konseyi, bu kalemlerin yanı sıra ülkelere verilecek ek ödeneğin de 16 milyon dolar olmasını kararlaştırdı.

AĞZINI KAPATANA VE SAHAYI TERK EDENE KIRMIZI KART

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi, Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni disiplin talimatları oldu. Konsey, sarı kartların grup aşamasından ve elemelerden sonra iptal edilmesini öngören değişikliğe onay verdi.

Bununla birlikte, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) toplantısında alınan iki yeni kuralın 2026 Dünya Kupası'nda uygulanması kesinleşti. Yeni kurallara göre, futbolcuların hakem kararlarını protesto etmek amacıyla sahayı terk etmesi veya rakipleriyle konuşurken ağızlarını kapatması doğrudan kırmızı kartla cezalandırılacak.

AFGAN KADIN MÜLTECİ TAKIMI SAHALARA DÖNÜYOR

Vancouver'daki toplantıda uluslararası katılıma dair de bir karar alındı. Konsey, Afgan Kadın Mülteci Futbol Takımı'nın resmi olarak FIFA organizasyonlarında yarışmasına izin verdi.

Fenerbahçe'den genç taraftara müjde! 18 yaş altına Başakşehir maçının biletleri bedavaFenerbahçe'den genç taraftara müjde! 18 yaş altına Başakşehir maçının biletleri bedavaSpor
Kampüs önünde facia! Yolcu dolu otobüs otomobilin üstüne devrildi: 44 yaralıKampüs önünde facia! Yolcu dolu otobüs otomobilin üstüne devrildi: 44 yaralıYurt
fifa dünya kupası
Günün Manşetleri
Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Bakan Gürlek'ten Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku Açıklaması
Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?
Doğum İzni Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek?
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Aydın'da!
İran gemileri kuşatmayı yardı: ABD'nin Hürmüz ablukası lafta kaldı!
Madencilerin direnişi kazanımla noktalandı
Vatan Partisi'nden Fener Rum Patrikhanesi'ne suç duyurusu
2026 yılı uyuşturucuyla mücadele bilançosu
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Altında düşüş sürüyor! Altında düşüş sürüyor!
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 29 Nisan Çarşamba Gazete manşetleri 29 Nisan Çarşamba