Turnuva öncesi büyük artış! FIFA 2026 Dünya Kupası ödüllerini 871 milyon dolara yükseltti

Kanada'nın Vancouver şehrinde gerçekleştirilen 76. FIFA Kongresi öncesinde toplanan FIFA Konseyi, 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair finansal ve disiplin kararlarını netleştirdi. Alınan kararlar doğrultusunda, turnuvada boy gösterecek 48 takımın tamamına dağıtılacak kaynaklar yüzde 15 oranında artırılarak toplam 871 milyon dolara yükseltilirken, saha içi kurallarında da belirgin değişikliklere gidildi.

Turnuvaya hazırlık sürecinden itibaren takımlara verilecek mali destekler yeniden yapılandırıldı. Buna göre, her takıma sağlanan hazırlık ödeneği 1,5 milyon dolardan 2,5 milyon dolara çıkarıldı. Eleme turları için federasyonlara ödenecek katılım ücreti ise 9 milyon dolardan 10 milyon dolara yükseltildi. FIFA Konseyi, bu kalemlerin yanı sıra ülkelere verilecek ek ödeneğin de 16 milyon dolar olmasını kararlaştırdı.

AĞZINI KAPATANA VE SAHAYI TERK EDENE KIRMIZI KART

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi, Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni disiplin talimatları oldu. Konsey, sarı kartların grup aşamasından ve elemelerden sonra iptal edilmesini öngören değişikliğe onay verdi.

Bununla birlikte, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) toplantısında alınan iki yeni kuralın 2026 Dünya Kupası'nda uygulanması kesinleşti. Yeni kurallara göre, futbolcuların hakem kararlarını protesto etmek amacıyla sahayı terk etmesi veya rakipleriyle konuşurken ağızlarını kapatması doğrudan kırmızı kartla cezalandırılacak.

AFGAN KADIN MÜLTECİ TAKIMI SAHALARA DÖNÜYOR

Vancouver'daki toplantıda uluslararası katılıma dair de bir karar alındı. Konsey, Afgan Kadın Mülteci Futbol Takımı'nın resmi olarak FIFA organizasyonlarında yarışmasına izin verdi.