Turnuvaya veda etmiştik... FIFA yeni listeyi açıkladı! Türkiye kaçıncı sıraya geriledi?

2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, turnuvadan elenen A Milli Futbol Takımı'mıza bir kötü haber de FIFA'dan geldi! FIFA, milli takımların güncel dünya sıralamasını resmen duyurdu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Turnuvaya veda etmiştik... FIFA yeni listeyi açıkladı! Türkiye kaçıncı sıraya geriledi?
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Türk A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki yeri değişti. Kupadan elenen milli takımın sırası 10 basamak birden geriledi. 2026 Dünya Kupası öncesi FIFA sıralamasında 22. sırada olan A Milli Futbol Takımı'nın, Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleriyle turnuvaya veda etmesinin ardından güncellenen FIFA sıralamasındaki yeri değişti.

AY-YILDIZLILAR 32. SIRAYA GERİLEDİ

Ay-yıldızlılar 10 basamak birden düşerek 32. sıraya geriledi. Milliler, 1550.13 puan ile Ukrayna’nın bir üst basamağında yer alıyor. Ukrayna savaşı nedeniyle müsabakalardan men edilen Rusya ise bu ikilinin ardından 34. sırada bulunuyor. Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden ABD 13, Avustralya 25, Paraguay 37. basamakta sıralandı.

ZİRVEDE FRANSA ATAK YAPTI

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirvedeki yeri değişmezken İspanya, ikinciliği Fransa’ya kaptırdı.

FIFA SIRALAMASINDA İLK 10 SIRAYI ALAN ÜLKELER VE PUANLARI ŞÖYLE SIRALANDI:

  • 1. Arjantin: 1889.06
  • 2. Fransa: 1887.11
  • 3. İspanya: 1856.03
  • 4. İngiltere: 1847.68
  • 5. Brezilya: 1772.01
  • 6. Fas: 1769.98
  • 7. Hollanda: 1764.40
  • 8. Almanya: 1760.46
  • 9. Portekiz: 1755.09
  • 10. Belçika: 1733.93
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