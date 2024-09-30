Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçında deplasmanda Twente ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Twente-Fenerbahçe maçı öncesi karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe de lig aşamasındaki ikinci maçında Hollanda'da Twente ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında sahasında U.S. Gilloise ile karşılaşmış ve rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta öncesinde 3 puanla 13. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ise ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 16 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 5 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'nin rakibi Twente ise Hollanda liginde 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 14 puanla 4. sırada yer alan Twente, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

Twente, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Salzburg'a elenmiş ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanmıştı. Twente, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı. 1 puanı bulunan Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde 19. sırada yer alıyor.

Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim : 1

TWENTE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Twente ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Twente-Fenerbahçe maçı 3 Ekim Perşembe günü oynanacak. Hollanda'da De Grolsch Veste Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Twente-Fenerbahçe mücadelesi TRT Spor ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

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