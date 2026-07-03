U17 Erkek Basketbol Milli Takımı Dünya Kupası'nda yarı finalde

Türkiye'nin ev sahibi statüsüyle yer aldığı FIBA U17 Dünya Kupası organizasyonunun çeyrek final turunda Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Fransa ile karşılaştı. Yarı final bileti için oynanan müsabakanın ilk periyodu karşılıklı sayılarla geçerken, bu bölümü Fransız ekibi 24-21 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyunun hakimiyetini eline alan ve rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koyan ay-yıldızlılar, skor üstünlüğünü sağladı. Genç milliler, mücadeleden 94-87 galip ayrılarak turnuvada yarı finale yükselen taraf oldu.

FİNAL YOLUNDAKİ YENİ RAKİP SIRBİSTAN OLDU

Fransa karşısında alınan galibiyetle birlikte son dört takım arasına kalan Türkiye, yarı final etabında Sırbistan ile eşleşti. Turnuvada finale yükselmek isteyen genç milliler, yarın Sırbistan karşısında parkeye çıkacak.

EFSANE İSİMLER GENÇ MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kritik çeyrek final mücadelesini Türk basketbolunun önemli isimleri de tribünden takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve federasyon yönetim kurulu üyeleri maçı salonda izledi.

Ayrıca, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, efsanevi başantrenörlerden Aydın Örs ile eski milli basketbolcular Mehmet Okur ve Semih Erden de müsabakayı izleyenler arasında yer aldı.