U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U-18 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü gün maçları tamamlandı. Sivas'ta düzenlenen organizasyonda rakiplerini eleyen takımlar çeyrek finale yükseldi.
Pazartesi günü başlayan organizasyon, dört grup halinde oynanan yükselme grubu maçlarıyla sürüyor.
Turnuvanın dördüncü gününde sahaya çıkan Beşiktaş, Mersin 2019 ekibini 68-62 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Galatasaray ise İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler ile karşılaştığı müsabakadan 96-81'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finale çıkan bir diğer takım oldu.
Günün diğer mücadelelerinde Karşıyaka, Türk Telekom'u 75-60 yenerken, Tofaş ise Antalya Basketbol Akademi karşısında parkeden 84-52'lik galibiyetle ayrıldı.
Sivas'ın ev sahipliğinde devam eden şampiyona, yarın oynanacak çeyrek final maçlarıyla heyecana sahne olmayı sürdürecek.