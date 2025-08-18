U21 kadın milli takımımız dünya sekizincisi oldu!

Endonezya’da düzenlenen U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Arjantin’e 3-0 mağlup olarak turnuvayı 8. sırada tamamladı. Genç milliler, ortaya koydukları mücadeleyle gelecek için umut verdi.

Simge Sarıyar
Endonezya’da düzenlenen U21 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, turnuvayı sekizinci sırada tamamladı.

KLASMAN MAÇINDA RAKİP ARJANTİN’Dİ

U21 Kadın Milli Takımımız, 2025 Dünya Şampiyonası’nda 7.lik için Arjantin ile karşı karşıya geldi. Mücadelede üstün bir oyun sergileyen Arjantin, millilerimizi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-21, 25-18 ve 25-21’lik skorlarla tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte millilerimiz, turnuvayı 8. sırada tamamlayarak dünya sekizincisi oldu. 

voleybol milli takım Arjantin
