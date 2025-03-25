Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler

GiveMeSport tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya çapında birçok kulüp, taraftarlarının ürünlere olan ilgisi sayesinde milyonlarca euro kazanmış durumda. Peki, Türk futbolunun devleri olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu listede nasıl bir sıralama elde etti?