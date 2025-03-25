Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler
Avrupa'nın en büyük kulüpleri, 2023-2024 sezonunda forma ve ürün satışlarından elde ettikleri gelirle rekabeti kızıştırıyor. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu listede nerede yer aldı? İşte detaylar...
Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, sadece maçlarda değil, formaları ve diğer ürünleriyle de büyük bir gelir elde ediyor. 2023-2024 sezonunda forma ve ürün satışlarından en fazla kazanan 20 kulüp, derlenen verilere göre sıralandı.
GiveMeSport tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya çapında birçok kulüp, taraftarlarının ürünlere olan ilgisi sayesinde milyonlarca euro kazanmış durumda. Peki, Türk futbolunun devleri olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu listede nasıl bir sıralama elde etti?
İşte forma satışında en çok kazanan kulüpler:
1- Real Madrid
196 milyon Euro
2- Bayern Münih
171 milyon Euro
3- Barcelona
171 milyon Euro
4- Liverpool
146 milyon Euro
5- Manchester United
146 milyon Euro
6- Arsenal
120 milyon Euro
7- Tottenham
96 milyon Euro
8- Chelsea
95 milyon Euro
9- GALATASARAY
85 milyon Euro
10- PSG
81 milyon Euro
11- Manchester City
76 milyon Euro
12- Juventus
74 milyon Euro
13- Borussia Dortmund
72 milyon Euro
14- FENERBAHÇE
69 milyon Euro
15- Milan
59 milyon Euro
16- Inter
46 milyon Euro
17- Celtic
35 milyon Euro
18- BEŞİKTAŞ
34 milyon Euro
19- Ajax
33 milyon Euro
20- Roma
27 milyon Euro