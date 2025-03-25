Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler

Avrupa'nın en büyük kulüpleri, 2023-2024 sezonunda forma ve ürün satışlarından elde ettikleri gelirle rekabeti kızıştırıyor. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu listede nerede yer aldı? İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 1

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, sadece maçlarda değil, formaları ve diğer ürünleriyle de büyük bir gelir elde ediyor. 2023-2024 sezonunda forma ve ürün satışlarından en fazla kazanan 20 kulüp, derlenen verilere göre sıralandı.

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 2

GiveMeSport tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya çapında birçok kulüp, taraftarlarının ürünlere olan ilgisi sayesinde milyonlarca euro kazanmış durumda. Peki, Türk futbolunun devleri olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu listede nasıl bir sıralama elde etti?

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 3

İşte forma satışında en çok kazanan kulüpler:

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 4

1- Real Madrid

196 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 5

2- Bayern Münih

171 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 6

3- Barcelona

171 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 7

4- Liverpool

146 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 8

5- Manchester United

146 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 9

6- Arsenal

120 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 10

7- Tottenham

96 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 11

8- Chelsea

95 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 12

9- GALATASARAY

85 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 13

10- PSG

81 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 14

11- Manchester City

76 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 15

12- Juventus

74 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 16

13- Borussia Dortmund

72 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 17

14- FENERBAHÇE

69 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 18

15- Milan

59 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 19

16- Inter

46 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 20

17- Celtic

35 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 21

18- BEŞİKTAŞ

34 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 22

19- Ajax

33 milyon Euro

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Üç büyükler formalardan ne kadar kazandı? İşte forma satışından en çok kazanan kulüpler - Resim: 23

20- Roma

27 milyon Euro

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