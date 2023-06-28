Üç büyüklerden bayram kutlaması! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mesaj yayımladı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bayramlar bir araya gelmenin, ortak sevincin, hoşgörünün ve toplumsal birliğin temel taşlarıdır. Kurban Bayramı'nın da iyilikleri çoğaltıp karanlıkları aydınlığa çıkarması dileğiyle bayramınızı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bayramlar bir araya gelmenin, ortak sevincin, hoşgörünün ve toplumsal birliğin temel taşlarıdır. Kurban Bayramı’nın da iyilikleri çoğaltıp karanlıkları aydınlığa çıkarması dileğiyle bayramınızı kutluyoruz. pic.twitter.com/IqpEr8HTKc — #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) June 28, 2023

Fenerbahçe'den paylaşılan kutlama mesajında, "Kurban Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve milletimize birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz." denildi.

Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice güzel bayramlar dileriz.



Kurban Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/SPBShzddrQ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2023

Beşiktaş'ın internet sitesinde, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına yer verildi.

Başkan Çebi, kutlama mesajında şu görüşleri aktardı:

- Mübarek Kurban Bayramı'nı maalesef ulusumuzu yasa boğan deprem felaketinin neden olduğu yaralarla karşılıyoruz. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, depremden etkilenmiş vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bayramın getirdiği; birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma ikliminin daim olmasını, önümüzdeki sezonun camiamız adına bayram havasında geçmesini temenni ediyorum. Sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar yaşamamız dileğiyle, camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz.



Kurban Bayramınız kutlu olsun.#BJK pic.twitter.com/Ap3SHm6KeY — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 28, 2023

Profesyonel liglerden çok sayıda kulüp de Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.